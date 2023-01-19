《經濟通通訊社１９日專訊》中國黃金協會公布，２０２２年，全國黃金消費量

１００１﹒７４噸，與２０２１年同期相比下降１０﹒６３％。其中：黃金首飾６５４﹒３２噸

，同比下降８﹒０１％；金條及金幣２５８﹒９４噸，同比下降１７﹒２３％；工業及其他用金

８８﹒４８噸，同比下降８﹒５５％。

據《上海證券報》引述中國黃金協會指出，受國內疫情多點散發影響，黃金首飾消費明顯下

滑，但部分重點加工企業和民族零售品牌產銷量仍能保持相對穩定，品牌集中度進一步提升。實

物黃金投資金條受國內金價持續處於高位及匯率波動等因素影響，需求量整體下滑。國內金價上

漲和需求收縮導致工業及其他用金也出現回落。



＊黃金ＥＴＦ共減持２３﹒８６噸＊



數據顯示，２０２２年，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊３﹒８８萬噸（單邊

１﹒９４萬噸），同比增長１１﹒３１％，成交額雙邊１５﹒１８萬億元（單邊７﹒５９萬億元

），同比增長１６﹒０４％；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊８﹒６３萬噸（單邊

４﹒３２萬噸），同比下降１１﹒０９％，成交額雙邊３０﹒７２萬億元（單邊１５﹒３６萬億

元），同比下降１０﹒１４％。

２０２２年，國內金價高企引發投資者獲利回吐，全年國內黃金ＥＴＦ共減持２３﹒８６噸

，截至１２月底，國內黃金ＥＴＦ持有量約５１﹒４２噸。

全球央行外匯儲備多元化成大趨勢，２０２２年繼續維持對黃金的淨買入。人民銀行於

２０２２年１１月、１２月連續增持黃金，合計增儲６２﹒２１噸，截至２０２２年底，中國黃

金儲備達到２０１０﹒５３噸。（ｃｔ）



