《經濟通通訊社１９日專訊》標普全球評級認為，中國經濟加速重新開放和新冠防疫措施解
除將幫助２０２３年ＧＤＰ達到４﹒８％的增速。今年一季度開始中國ＧＤＰ季度環比增速將回
升；但最近幾年經濟增長波動，意味著未來同比增速將忽高忽低。
新冠疫情爆發背景下，２０２２年中國遭遇艱難的四季度，這意味著不利的「翹尾因素」會
波及２０２３年的經濟增長，但中國提前並加速轉變防疫政策應會帶動內需提前復甦，特別是私
人消費，所以不會改變當前的經濟增速預測。
＊消費支出將引領經濟復甦＊
標普認為，去年四季度受衝擊最嚴重的ＧＤＰ構成部分，包括消費支出，今年將引領經濟復
甦。過去幾年積累的超額儲蓄將部分用於消費支出，因此消費應會成為今年中國經濟增長的最大
驅動力。中國經濟重新開放將增加國內和全球的物價壓力，不過漲幅可能會遠低於美國和歐洲在
去年的漲幅。
分析指，大幅放寬財政或貨幣政策的情形應該不會出現；但是決策者更明確地將重心放在支
持經濟增長上。地方政府債券發行規模或將繼續擴大，貨幣環境應會保持寬松，直至經濟完全復
甦且通脹壓力形成。
此外，近期房地產政策大轉彎將有助行業企穩。政策調整包括大幅放寬銀行對房地產開發商
放貸的限制、為開發商提供額外融資支持，以及下調房貸利率和放松限購政策。另外，有跡象顯
示決策者希望為民營經濟發展提供支持，包括科技行業。（ｄｗ）
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