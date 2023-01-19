《經濟通通訊社１９日專訊》標普全球評級認為，中國經濟加速重新開放和新冠防疫措施解

除將幫助２０２３年ＧＤＰ達到４﹒８％的增速。今年一季度開始中國ＧＤＰ季度環比增速將回

升；但最近幾年經濟增長波動，意味著未來同比增速將忽高忽低。

新冠疫情爆發背景下，２０２２年中國遭遇艱難的四季度，這意味著不利的「翹尾因素」會

波及２０２３年的經濟增長，但中國提前並加速轉變防疫政策應會帶動內需提前復甦，特別是私

人消費，所以不會改變當前的經濟增速預測。



＊消費支出將引領經濟復甦＊



標普認為，去年四季度受衝擊最嚴重的ＧＤＰ構成部分，包括消費支出，今年將引領經濟復

甦。過去幾年積累的超額儲蓄將部分用於消費支出，因此消費應會成為今年中國經濟增長的最大

驅動力。中國經濟重新開放將增加國內和全球的物價壓力，不過漲幅可能會遠低於美國和歐洲在

去年的漲幅。

分析指，大幅放寬財政或貨幣政策的情形應該不會出現；但是決策者更明確地將重心放在支

持經濟增長上。地方政府債券發行規模或將繼續擴大，貨幣環境應會保持寬松，直至經濟完全復

甦且通脹壓力形成。

此外，近期房地產政策大轉彎將有助行業企穩。政策調整包括大幅放寬銀行對房地產開發商

放貸的限制、為開發商提供額外融資支持，以及下調房貸利率和放松限購政策。另外，有跡象顯

示決策者希望為民營經濟發展提供支持，包括科技行業。（ｄｗ）

