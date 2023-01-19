《經濟通通訊社１９日專訊》據乘聯會秘書長崔東樹公眾號，１月１－１５日全國乘用車廠

家批發６５﹒９萬輛，同比去年下降２０％，較上月同期下降１１％；市場零售７１﹒９萬輛，

同比去年下降２１％，較上月同期下降１１％。崔東樹表示，新能源銷量的增長達到了一個瓶頸

階段，在２０２３年新能源政策退市後，銷量增長會是一個嚴峻的問題。新能源車型前期漲價過

多，訂單較少，再疊加特斯拉等頭部企業降價，造成了消費者的觀望情緒，環比下降較大。

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