  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

19/01/2023 09:24

《中國要聞》乘聯會：新能源政策退坡後，銷量增長將是嚴峻問題

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據乘聯會秘書長崔東樹公眾號，１月１－１５日全國乘用車廠
家批發６５﹒９萬輛，同比去年下降２０％，較上月同期下降１１％；市場零售７１﹒９萬輛，
同比去年下降２１％，較上月同期下降１１％。崔東樹表示，新能源銷量的增長達到了一個瓶頸
階段，在２０２３年新能源政策退市後，銷量增長會是一個嚴峻的問題。新能源車型前期漲價過
多，訂單較少，再疊加特斯拉等頭部企業降價，造成了消費者的觀望情緒，環比下降較大。
（ｗｌ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金