《經濟通通訊社１９日專訊》據乘聯會秘書長崔東樹公眾號，１月１－１５日全國乘用車廠
家批發６５﹒９萬輛，同比去年下降２０％，較上月同期下降１１％；市場零售７１﹒９萬輛，
同比去年下降２１％，較上月同期下降１１％。崔東樹表示，新能源銷量的增長達到了一個瓶頸
階段，在２０２３年新能源政策退市後，銷量增長會是一個嚴峻的問題。新能源車型前期漲價過
多，訂單較少，再疊加特斯拉等頭部企業降價，造成了消費者的觀望情緒，環比下降較大。
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19/01/2023 09:24
《中國要聞》乘聯會：新能源政策退坡後，銷量增長將是嚴峻問題
《經濟通通訊社１９日專訊》據乘聯會秘書長崔東樹公眾號，１月１－１５日全國乘用車廠
家批發６５﹒９萬輛，同比去年下降２０％，較上月同期下降１１％；市場零售７１﹒９萬輛，
同比去年下降２１％，較上月同期下降１１％。崔東樹表示，新能源銷量的增長達到了一個瓶頸
階段，在２０２３年新能源政策退市後，銷量增長會是一個嚴峻的問題。新能源車型前期漲價過
多，訂單較少，再疊加特斯拉等頭部企業降價，造成了消費者的觀望情緒，環比下降較大。
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