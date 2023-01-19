《經濟通通訊社１９日專訊》２０２３年首期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）將於明日（２０

日）公布。《路透》調查顯示，本周ＭＬＦ（中期借貸便利）利率錨仍持穩，有超過六成受訪者

預計１月ＬＰＲ亦會跟隨保持不動；不過鑒於穩增長背景下地產支持舉措陸續出台，預計五年期

ＬＰＲ單獨下調的人數亦超過三成。部分受訪者並認為，新冠疫情防控放寬後，穩經濟將會是中

國新一屆領導班子的重要任務。在樓市需求端依然低迷情況下，一季度仍有可能下調ＬＰＲ報價

，且不排除會在春節後的２月份下調。

人民銀行及銀保監日前發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制：新建商品

住宅銷售價格環比和同比連續三個月均下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸

款利率政策下限。中信證券固收首席分析師明明認為，這個通知出來後１月ＬＰＲ下調的可能性

就不大了。凱投宏觀（Ｃａｐｉｔａｌ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）報告亦認為，農曆春節假期前的

最後一個工作日，可能並非調整ＬＰＲ的最佳時機，２月下調的可能性更大。

不過，認為五年期ＬＰＲ會單獨下調１０ｂｐ的一銀行理財子公司交易員稱，新一屆領導班

子今年的中心任務就是穩增長，雖然抵押貸款利率下限可以動態調整，但覆蓋範圍不足，尤其是

潛在需求更大的大中型城市樓市。（ｗｌ）

