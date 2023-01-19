《經濟通通訊社１９日專訊》內地去年底全面優化防疫措施以來，國家主席習近平首次開腔

，肯定嚴控疫情是正確選擇。習近平表示，近３年中國對新冠疫情嚴格實行「乙類甲管」是正確

的選擇，經受住了多輪病毒變異的衝擊，最大限度降低了重症率和病亡率，也為優化疫情防控措

施，實施「乙類乙管」贏得了寶貴時間。現在疫情防控進入新階段，依然處在吃勁的時候，但曙

光就在前頭，堅持就是勝利。

國務院副總理劉鶴和美國財長耶倫昨日（１８日）在瑞士舉行首次面對面會談，雙方同意加

強宏觀政策溝通協調，共同應對經濟金融等領域的挑戰。中方在會上，表達對美國對華經貿和技

術政策的關切，希望美方重視這些政策對雙方的影響。美國指會面坦承及具建設性，中方則指雙

方交流專業深入、坦誠和務實，並歡迎耶倫今年適當時候訪問中國。

美國經濟數據欠佳，市場避險情緒升溫，反映中國概念股的金龍中國指數回落２﹒５％，滬

深股市今早齊齊低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒０９％，報３２２１﹒５２點，深成指

跌０﹒１２％，創業板跌０﹒１６％。

美元匯價偏軟，但人民幣未受惠，人民幣兌一美元中間價三連跌，今報６﹒７６７４，較上

個交易日跌７２點子，創１月１２日以來一周新低。人民銀行今日開展６５０億元（人民幣．下

同）７天期逆回購操作，４６７０億元１４天期逆回購操作，中標利率分別為２％、２﹒１５％

，均與此前持平。今日有６５０億元逆回購到期，單日淨投放４６７０億元。

春節假期即將來臨，滬深股市１月２３－２７日休市，港股通１月１９日－２７日關閉，滬

股通、深股通２６－２７日暫停，１月３０日齊復市。（ｃａ）

