《經濟通通訊社１９日專訊》國務院總理李克強表示，隨著疫情防控措施的優化調整，相信
中國經濟將加快恢復和回升；中國政府歡迎更多外國人才來華工作，將進一步優化工作許可、人
才簽證和停留政策。隔夜美股大跌壓制風險情緒，投資者並關注中美關係，滬深股市隨隔夜美股
略低開，之後震盪向上，上證綜合指數（滬綜指）半日升０﹒１３％，報３２２８﹒６點，深成
指升０﹒４４％，創業板指升０﹒７５％。
交投繼續淡靜，兩市半日成交３８８１億元（人民幣．下同），較上交易日（１８日）同時
段成交減少７％。不過外資持續流入，半日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）再流入近３０億
元，為連續１２日淨流入。
國務院副總理劉鶴和美國財長耶倫昨日在瑞士舉行首次面對面會談，歷時約兩個半小時。雙
方同意加強宏觀政策溝通協調，共同應對經濟金融等領域的挑戰。中方在會上，表達對美國對華
經貿和技術政策的關切，希望美方重視這些政策對雙方的影響。中方指雙方交流專業深入、坦誠
和務實，並歡迎耶倫今年適當時候訪問中國。
有美國財政部官員透露，兩人會上亦談及兩國經濟議題，包括美國通脹問題，中方亦談及如
何應對國內房地產市場和新冠疫情等，同意雙方要採取行動，避免自身國家出現衰退，又指雙方
在主權債務、糧食安全和能源問題上，有建設性討論。
＊「強國交通」上線，智能交通概念落鑊＊
內地首個國家級交通出行平台「強國交通」近日完成內測即將上線，服務涵蓋約車、貨運、
水運及航運等。不過有內媒引述交通運輸部指，此事與交通運輸部無關，該信息有誤。Ａ場智能
交通概念落鑊，通行寶（深：３０１３３９）飆兩成漲停，天邁科技（深：３００８０７）大升
８﹒８％，報大眾交通（滬：６００６１１）、皖通科技（深：００２３３１）、中遠海科
（深：００２４０１）漲停，英飛拓（深：００２５２８）升５％。
Ａ股軍工板塊繼續活躍，北斗導航方向領漲，恆久科技（深：００２８０８）４連板，恆宇
信通（深：３００９６５）飆升９％，天海防務（深：３００００８）升７﹒１％，中船漢光
（深：３００８４７）升６﹒７％，成飛集成（深：００２１９０）升近４％。
＊去年國內旅遊收入大減，旅遊股走弱＊
２０２２年國內旅遊總人次２５﹒３億，比上年同期減少７﹒１６億（或２２％）；國內旅
遊收入（旅遊總消費）２﹒０４萬億元，比上年減少０﹒８７萬億元（或３０％）。旅遊股走弱
，西安旅遊（深：０００６１０）跌３﹒５％，中國中免（滬：６０１８８８）升０﹒４％，三
特索道（深：００２１５９）跌０﹒８％。
百濟神州（滬：６８８２３５）此前公告稱，公司自主研發的百澤安（替雷利珠單抗注射液
）新增四項適應症納入中國國家醫保目錄（２０２２年）。百濟神州升４﹒９％。新華製藥
（深：０００７５６）取得阿茲夫定片藥品受托生產許可，Ａ股升１﹒６％。（ｃａ）
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