《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股市場午後升幅逐步擴大，，滬綜指升０﹒２７％，報
３２３３﹒１２點，滬深３００指數升０﹒３３％，深成指升０﹒５５％。上海Ｂ股升
１﹒０２％，深圳Ｂ股升０﹒１５％。（ｃａ）
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19/01/2023 13:27
《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒２７％，深成指升０﹒５５％
《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股市場午後升幅逐步擴大，，滬綜指升０﹒２７％，報
３２３３﹒１２點，滬深３００指數升０﹒３３％，深成指升０﹒５５％。上海Ｂ股升
１﹒０２％，深圳Ｂ股升０﹒１５％。（ｃａ）
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