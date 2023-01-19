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AH股新聞

19/01/2023 13:27

《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒２７％，深成指升０﹒５５％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股市場午後升幅逐步擴大，，滬綜指升０﹒２７％，報
３２３３﹒１２點，滬深３００指數升０﹒３３％，深成指升０﹒５５％。上海Ｂ股升
１﹒０２％，深圳Ｂ股升０﹒１５％。（ｃａ）

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