《經濟通通訊社１９日專訊》春節長假臨近市場情緒不高，惟外資繼續掃貨，繼周二刷新單

月淨買入額歷史紀錄後，外資今日再度大幅加倉，連續１２個交易日淨買入，今日通過滬股通、

深股通（統稱陸股通）大幅流入９３﹒９３億元（人民幣．下同），月內已累計加倉達１０３２

億元，再創出新紀錄。

滬綜指今早略低開，之後震盪向上，滬綜指收升０﹒４９％，報３２４０﹒２８點，深成指

升０﹒８７％，創業板指更升１﹒０８％。個股漲多跌少，兩市超３３００股飄紅，醫藥和半導

體板塊勁揚，而光伏股回調。交投略為回暖，兩市全日成交６８７０億元，按日增加８﹒１％。



分析稱，經濟加速復甦下，春節之後，Ａ股有望迎來「躁動反攻」行情高潮。



＊規模將超６０萬億，數字經濟概念爆發＊



中國信通院預測，到２０２５年中國數字經濟規模將超６０萬億。數字經濟概念股持續爆發

，通行寶（深：３０１３３９）、華聞集團（深：０００７９３）、皖通科技

（深：００２３３１）、中遠海科（深：００２４０１）、中國軟件（滬：６００５３６）、聲

迅股份（深：００３００４）、恒久科技（深：００２８０８）、久遠銀海

（深：００２７７７）等多股封漲停。慧辰股份（滬：６８８５００）升９﹒７％。

國家主席習近平稱要進一步擴充醫療資源，增加醫療服務供給。醫藥股大漲，恒瑞醫藥

（滬：６００２７６）升半成，藥明康德（滬：６０３２５９）升２﹒９％，片仔癀

（滬：６００４３６）升０﹒８％，同仁堂（滬：６０００８５）升１﹒６％。

復星醫藥（滬：６００１９６）旗下多款創新藥物及新適應症納入最新版國家醫保藥品目錄

。不過，復星醫藥仍跌０﹒４％。



＊國內旅遊現曙光，旅遊股走高＊



隨著內地防疫時代的終結，受困日久的旅遊業也漸恢復生機。文旅部此前公布的數據顯示，

２０２３年元旦節假期，全國國內旅遊出遊５２７１﹒３４萬人次，同比增長０﹒４４％。旅遊

股走高，眾信旅遊（深：００２７０７）升２﹒８％，宋城演藝（深：３００１４４）升

２﹒１％，嶺南控股（深：０００５２４）升２％，華僑城Ａ（深：００００６９）升１﹒７％

，中國中免（滬：６０１８８８）升１％。

大消費板塊繼續調整，西安飲食（深：０００７２１）跌停，黑芝麻（深：０００７１６）

跌８﹒３％，桂發祥（深：００２８２０）跌５﹒６％，麥趣爾（深：００２７１９）跌

４﹒３％，鹽津鋪子（深：００２８４７）跌３﹒５％，全聚德（深：００２１８６）跌

２﹒６％，華天酒店（深：０００４２８）跌２﹒４％。

教育股回調，豆神教育（深：３０００１０）跌停，文化長城（深：３０００８９）跌

９﹒８％，全通教育（深：３００３５９）跌７﹒２％，昂立教育（滬：６００６６１）跌

２﹒４％，傳智教育（深：００３０３２）跌１﹒１％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１５６﹒０１ ＋０﹒６２

上證綜合指數 ３２４０﹒２８ ＋０﹒４９ ２９６８﹒００

深證綜合指數 ２１１２﹒１０ ＋０﹒６７ ３９０２﹒００

上證Ｂ股指數 ２９８﹒０５ ＋１﹒６７ １﹒８４

深證Ｂ股指數 １２１１﹒０５ ＋０﹒５７ ０﹒５６

上證１８０指數 ８７４０﹒２７ ＋０﹒４３

上證３８０指數 ５８９５﹒２８ ＋０﹒８９

深證成份指數 １１９１３﹒２６ ＋０﹒８７

中小創新指數 ２３５０﹒０４ ＋０﹒７４

深圳創業板指數 ２５７１﹒４４ ＋１﹒０８

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