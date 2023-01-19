《經濟通通訊社１９日專訊》上證１８０指數半日升０﹒０５％，報８７０７﹒４４點，上

證３８０指數半日升０﹒３８％，報５８６５﹒７７點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９９﹒４８億元，用２０﹒５２

億元或３﹒９％。

習近平稱要進一步擴充醫療資源，增加醫療服務供給。醫藥股大漲，恒瑞醫藥

（滬：６００２７６）飆６﹒５％，藥明康德（滬：６０３２５９）升３﹒５％，片仔癀

（滬：６００４３６）升１﹒３％，復星醫藥（滬：６００１９６）升０﹒５％，同仁堂

（滬：６０００８５）升１﹒７％。

隨著內地防疫時代的終結，受困日久的旅遊業也漸恢復生機。文旅部此前公布的數據顯示，

２０２３年元旦節假期，全國國內旅遊出遊５２７１﹒３４萬人次，同比增長０﹒４４％。旅遊

股走高，中青旅（滬：６００１３８）升１﹒３％，黃山旅遊（滬：６０００５４）升１﹒３％

。

韓媒報道，中國免稅品（集團）有限責任公司對仁川國際機場免稅店經營權招標表現出強烈

興趣。中國中免（滬：６０１８８８）升０﹒４％。不過旅遊零售股走低，天目湖

（滬：６０３１３６）跌０﹒１％，長白山（滬：６０３０９９）跟跌０﹒２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

