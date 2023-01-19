《經濟通通訊社１９日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒４３％，報８７４０﹒２７點，

上證３８０指數收升０﹒８９％，報５８９５﹒２８點。

據《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（２０２２年）》公布，復星醫藥

（滬：６００１９６）旗下多款創新藥物及新適應症納入最新版國家醫保藥品目錄。不過，復星

醫藥仍跌０﹒４％。醫藥股走勢向好，恒瑞醫藥（滬：６００２７６）走高近５％，藥明康德

（滬：６０３２５９）升近３％。

隨著內地防疫時代的終結，受困日久的旅遊業也漸恢復生機。文旅部此前公布的數據顯示，

２０２３年元旦節假期，全國國內旅遊出遊５２７１﹒３４萬人次，同比增長０﹒４４％。旅遊

股走高，中青旅（滬：６００１３８）、黃山旅遊（滬：６０００５４）升近１％。

韓媒報道，中國免稅品（集團）有限責任公司對仁川國際機場免稅店經營權招標表現出強烈

興趣。中國中免（滬：６０１８８８）升逾１％。旅遊零售股個別走，天目湖

（滬：６０３１３６）升０﹒１％，長白山（滬：６０３０９９）跌０﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

