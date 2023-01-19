《經濟通通訊社１９日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全

日額度餘４５２﹒８２億元，用６７﹒１８億元或１２﹒９％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入９３﹒９３億元，為連續１２日淨流

入，月內已累計加倉達１０３２億元。（ｄｗ）

