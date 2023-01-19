《經濟通通訊社１９日專訊》深證成指半日升０﹒４４％，報１１８６２﹒７２點，深證中

小創新指數半日升０﹒４４％，報２３４３﹒０４點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０９﹒３億元，用１０﹒７億元

或２﹒１％。

內地首個國家級交通出行平台「強國交通」近日完成內測即將上線，服務涵蓋約車、貨運、

水運及航運等。智能交通概念落鑊，通行寶（深：３０１３３９）飆兩成漲停，天邁科技

（深：３００８０７）大漲８﹒８％，皖通科技（深：００２３３１）、中遠海科

（深：００２４０１）、延華智能（深：００２１７８）紛紛升一成漲停。

豬肉股繼續回落，牧原股份（深：００２７１４）跌１﹒５％，溫氏股份

（深：３００４９８）跌０﹒６％，海大集團（深：００２３１１）跌１﹒１％，雙匯發展

（深：０００８９５）跌０﹒６％，新希望（深：０００８７６）跌０﹒６％，大北農

（深：００２３８５）跌０﹒９％，順鑫農業（深：０００８６０）急跌２﹒３％，益生股份

（深：００２４５８）挫２﹒６％。

中央網信辦啟動春節專項行動，防止網絡謠言渲染灰暗情緒。社交媒體股造好，科大訊飛

（深：００２２３０）抽升７﹒５％，順網科技（深：３００１１３）升０﹒２％，拓爾思

（深：３００２２９）升１﹒１％，國民技術（深：３０００７７）升１﹒８％，朗瑪信息

（深：３００２８８）揚１﹒４％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

