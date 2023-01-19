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AH股新聞

19/01/2023 11:45

《深股通》深成指半日升０﹒４４％，中小創新指升０﹒４４％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》深證成指半日升０﹒４４％，報１１８６２﹒７２點，深證中
小創新指數半日升０﹒４４％，報２３４３﹒０４點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０９﹒３億元，用１０﹒７億元
或２﹒１％。
　　內地首個國家級交通出行平台「強國交通」近日完成內測即將上線，服務涵蓋約車、貨運、
水運及航運等。智能交通概念落鑊，通行寶（深：３０１３３９）飆兩成漲停，天邁科技
（深：３００８０７）大漲８﹒８％，皖通科技（深：００２３３１）、中遠海科
（深：００２４０１）、延華智能（深：００２１７８）紛紛升一成漲停。
　　豬肉股繼續回落，牧原股份（深：００２７１４）跌１﹒５％，溫氏股份
（深：３００４９８）跌０﹒６％，海大集團（深：００２３１１）跌１﹒１％，雙匯發展
（深：０００８９５）跌０﹒６％，新希望（深：０００８７６）跌０﹒６％，大北農
（深：００２３８５）跌０﹒９％，順鑫農業（深：０００８６０）急跌２﹒３％，益生股份
（深：００２４５８）挫２﹒６％。
　　中央網信辦啟動春節專項行動，防止網絡謠言渲染灰暗情緒。社交媒體股造好，科大訊飛
（深：００２２３０）抽升７﹒５％，順網科技（深：３００１１３）升０﹒２％，拓爾思
（深：３００２２９）升１﹒１％，國民技術（深：３０００７７）升１﹒８％，朗瑪信息
（深：３００２８８）揚１﹒４％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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