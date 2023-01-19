《經濟通通訊社１９日專訊》深證成指今日收升０﹒８７％，報１１９１３﹒２６點，深證

中小創新指數收升０﹒７４％，報２３５０﹒０４點。

近期多地區出台刺激生育措施：江蘇省政協委員建議二孩三孩家庭托育費連續補助三年，提

升生育意願；長沙宣布二孩及以上家庭增加一套購房指標，正按程序報備等等。嬰童、生殖概念

股拉升，迪安診斷（深：３００２４４）升４﹒３％，安科生物（深：３００００９）升

４﹒２％。

日前全國地方兩會密集召開，數字經濟成為高頻熱詞。中國信通院預測，到２０２５年中國

數字經濟規模將超６０萬億。數字經濟概念股持續爆發，恒久科技（深：００２８０８）、智微

智能（深：００１３３９）、科遠智慧（深：００２３８０）、真視通（深：００２７７１）等

近１０股封漲停。

內地首個國家級交通出行平台「強國交通」近日完成內測即將上線，服務涵蓋約車、貨運、

水運及航運等。智能交通概念落鑊，通行寶（深：３０１３３９）飆兩成漲停，天邁科技

（深：３００８０７）大漲８﹒８％，皖通科技（深：００２３３１）、中遠海科

（深：００２４０１）、延華智能（深：００２１７８）紛紛升一成漲停。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

