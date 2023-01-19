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AH股新聞

19/01/2023 15:13

《深股通》深股通額度全日用４８億元，外資月內加倉逾千億元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４７１﹒６７億元，用４８﹒３３億元或９﹒３％。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入９３﹒９３億元，為連續１２日淨流
入，月內已累計加倉達１０３２億元。（ｄｗ）

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