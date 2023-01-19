《經濟通通訊社１９日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４７１﹒６７億元，用４８﹒３３億元或９﹒３％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入９３﹒９３億元，為連續１２日淨流
入，月內已累計加倉達１０３２億元。（ｄｗ）
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19/01/2023 15:13
《深股通》深股通額度全日用４８億元，外資月內加倉逾千億元
《經濟通通訊社１９日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４７１﹒６７億元，用４８﹒３３億元或９﹒３％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入９３﹒９３億元，為連續１２日淨流
入，月內已累計加倉達１０３２億元。（ｄｗ）
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19/01/2023 15:13 《滬股通》滬股通額度全日用６７億元，外資大幅流入９４億元
19/01/2023 15:13 《滬股通》上證１８０收升０﹒４３％，上證３８０升０﹒８９％
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