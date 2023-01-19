《經濟通通訊社１９日專訊》據《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄

（２０２２年）》公布，復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）旗下多款創新藥物及新

適應症納入最新版國家醫保藥品目錄。不過，復星醫藥Ａ股仍跌０﹒２％，報３６﹒３６元人民

幣；Ｈ股跌０﹒６％，報２６﹒４港元。

除阿茲夫定片外，復星醫藥旗下多款創新藥物首次通過談判納入新版國家醫保目錄，包括全

球首個且唯一同時阻斷ＮＫ－１受體和５－ＨＴ３受體的雙通道固定劑量組合口服復方制劑奧康

澤Ｒ（奈妥匹坦帕洛諾司瓊膠囊）以及全球首款獲批治療銀屑病的口服靶向小分子藥物歐泰樂Ｒ

（阿普米司特片）。

內地去年底全面優化防疫措施以來，國家主席習近平首次開腔，肯定嚴控疫情是正確選擇。

習近平表示，要進一步擴充醫療資源，增加醫療服務供給，增加藥品配備，特別要做好重症救治

的應對準備，保障正常醫療秩序；統籌各種醫療資源，補齊農村地區疫情防控的短板。

醫藥股走勢向好，恒瑞醫藥（滬：６００２７６）走高５﹒４％，藥明康德

（滬：６０３２５９）升近３％，長春高新（深：０００６６１）升１﹒７％，智飛生物

（深：３００１２２）升１﹒２％，雲南白藥（深：０００５３８）升０﹒６％，片仔癀

（滬：６００４３６）升０﹒４％。（ｊｔ）

