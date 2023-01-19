《經濟通通訊社１９日專訊》據《央視新聞》周三晚（１８日）引述文化和旅遊部數據顯示

，根據國內旅遊抽樣調查統計結果，２０２２年，國內旅遊總人次２５﹒３億，比上年同期減少

７﹒１６億（或２２％）；國內旅遊收入（旅遊總消費）２﹒０４萬億元（人民幣．下同），比

上年減少０﹒８７萬億元（或３０％）。

不過，隨著內地防疫時代的終結，受困日久的旅遊業也漸恢復生機。文旅部此前公布的數據

顯示，２０２３年元旦節假期，全國國內旅遊出遊５２７１﹒３４萬人次，同比增長０﹒４４％

，按可比口徑恢復至２０１９年元旦節假日同期的４２﹒８％。文旅部數據中心主任戴斌預計，

今年中國國內旅遊人次和旅遊收入恢復至疫前的７０％至７５％，暑期有望迎來全面復甦。

旅遊股走弱，西安旅遊（深：０００６１０）挫４﹒６％，中國中免（滬：６０１８８８）

跌近２％，三特索道（深：００２１５９）、天目湖（滬：６０３１３６）、峨眉山Ａ

（深：０００８８８）、大連聖亞（滬：６００５９３）等均走低逾１％。（ｗｌ）

