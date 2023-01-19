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AH股新聞

19/01/2023 10:20

《Ａ股焦點》智能交通概念落鑊，國家級交通平台上線，近壟斷運力

　　《經濟通通訊社１９日專訊》內地首個國家級交通出行平台「強國交通」近日完成內測即將
上線，服務涵蓋約車、貨運、水運及航運等。初期推出約車服務，已接入數十家網約車運力公司
，未來預計接入運力將佔市場全部運力的九成以上，另外還有維修、保險、油卡優惠等配套服務
。「強國交通」由「學習強國」學習平台與交通運輸部打造，將首先為「學習強國」註冊用戶提
供約車服務，為重點央企、國企等企事業單位職工提供定制化出行服務。上線後也將接入微信、
支付寶、抖音等平台。
　　Ａ場智能交通概念落鑊，通行寶（深：３０１３３９）飆兩成漲停，天邁科技
（深：３００８０７）大漲１１﹒４％，大眾交通（滬：６００６１１）、皖通科技
（深：００２３３１）、中遠海科（深：００２４０１）、延華智能（深：００２１７８）紛紛
升一成漲停，英飛拓（深：００２５２８）飆８﹒１％，永安行（滬：６０３７７６）亦彈
６﹒９％。
　　曾經的網約車巨頭滴滴出行完成逾一年半整改後，本周終於獲准將ＡＰＰ重新上架，及恢復
新用戶註冊。但具有國家背景的「強國交通」橫空出世，對於準備卷土重來的滴滴出行顯然不是
好消息，外界更關注這是否代表國營企業有意霸佔網約車市場。不過，官媒《經濟日報》近日發
表評論文章稱，平台經濟是中國民營經濟的重要組成部分，與其他行業的民營經濟一樣，都在中
國經濟發展中不可或缺，犯了錯，改正了，國家將繼續鼓勵其健康持續發展。
　　滴滴出行隔晚在美國粉單市場重挫１１﹒７％，錄下逾一個月最大單日跌幅。（ｗｌ）

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