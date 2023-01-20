《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
習近平全票當選江蘇第十四屆全國人大代表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１月１５日至１９日，江蘇省十四屆人大一次會議在南京召開，會議選舉產生了江蘇省第十四屆
全國人大代表，在江蘇參選的中央提名的代表候選人習近平，以全票當選第十四屆全國人大代表
。
習近平春節前夕檢查部隊戰備工作
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１８日以視頻方式檢查部隊戰備工作。他表示，春節就要到了，全軍部隊要加強
戰備值班，堅決維護國家安全和社會穩定，完成好可能擔負的搶險救災等急難險重任務。
服務擴內需，資本市場多維發力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年以來，資本市場服務實體經濟持續加力。截至１月１９日，已有１３家公司首發募資；
２２０隻公司債發行，發行額１３９４億元人民幣；１６隻企業債發行，發行額１６３億元人民
幣。
《上海證券報》
習近平春節前夕檢查部隊戰備工作
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１８日以視頻方式檢查部隊戰備工作。他表示，春節就要到了，全軍部隊要加強
戰備值班，堅決維護國家安全和社會穩定，完成好可能擔負的搶險救災等急難險重任務。
春節市場供應有保障，線下消費場景加快恢復
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院新聞辦公室１９日就保障春節市場供應、促進節日消費有關情況舉行發布會。據了解，春
節假期期間居民生活必需品市場供應充足，各類線下消費場景將加快恢復，線上消費保持旺盛勢
頭。
港股通交易，日曆優化配套規則發布
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上交所、深交所和中國結算１９日發布港股通交易日曆優化配套規則和通知，進一步夯實港股通
交易日曆優化的制度基礎。為給市場預留業務技術準備時間，滬港通交易日曆優化實施時間另行
通知。
《證券時報》
習近平春節前夕檢查部隊戰備工作
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１８日以視頻方式檢查部隊戰備工作。他表示，春節就要到了，全軍部隊要加強
戰備值班，堅決維護國家安全和社會穩定，完成好可能擔負的搶險救災等急難險重任務。
年夜飯預訂火爆，餐飲業「春節檔」回暖可期
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
兔年春節將至，年味兒越來越濃。餐飲業「錯失」三年的「春節檔」也迎來了煙火升騰，年夜飯
堂食預訂遭遇先退訂再復訂，目前不少餐廳的年夜飯已被訂滿，而方便操作的年夜飯預製菜市場
同樣升溫明顯。
北交所做市規則落地
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《北交所股票做市交易業務細則》和《北交所股票做市交易業務指引》昨日發布，對證券公司開
展北交所股票做市交易業務的流程、權利義務和監督管理等方面予以規定，兩項文件自發布之日
起施行。（ｌｃ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇