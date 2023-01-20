《鍾之日記》１月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



送虎迎兔，春節長假前最後一個交易日，兩地魚缸齊齊高收。不過，總結全個虎年，恒指累

跌７﹒４％，滬綜指挫２﹒８７％。寄望兔年來臨，投資者財富能夠「兔」氣揚眉！

隔晚美股偏軟，美國政府支出觸及債務上限，而聯儲局官員又持續放鷹，市場憂慮息率高企

或拖累經濟，三大指數全線向下，不過反映中概股表現嘅金龍指數逆市上升，加上Ａ股造好，香

江魚缸重上兩萬二。

恒指高開１６１點，報２１８１２，甫開曾升２５２點，高見２１９０３，逼近１月１６日

創出２１９４７之逾半年高位，之後升幅收窄，升幅一度縮至僅１０３點，低見２１７５４，隨

後大市再度走強，成功企上二萬二關，最終收報２２０４４，升３９３點或升１﹒８２％。缺乏

北水支援下，大市主板成交９５１﹒３３億元。國企指數報７４８３，升１７０點或升

２﹒３４％。恒生科技指數報４５６８，升１１８點或升２﹒６７％。

恒指連升第五個星期，累漲１３﹒３％。總結虎年，恒指衝上２５０００關後開始走低，在

１０月底跌破１５０００點後重拾升勢，全個虎年仍累跌７﹒４％。金沙中國（０１９２８）為

虎年表現最好藍籌，累漲達３９﹒９％。至於「雙碧」為虎年表現最差藍籌，碧桂園

（０２００７）累插５４﹒９％；碧服（０６０９８）累挫５４﹒１％。



＊滬指虎年累挫２﹒９％＊



春節長假臨近外資繼續掃貨，連續１３個交易日淨買入，今日通過滬股通、深股通（統稱陸

股通）大幅流入９２﹒５６億元（人民幣．下同），本周累加倉達４８５億元，單周淨買入額創

歷史次高，僅略低於２０２１年１２月創造的４８８億元歷史紀錄。１月以來外資已累計淨買入

達１１２５億元創紀錄。

滬綜指高開高走，以接近全日最高位收市，收升０﹒７６％，報３２６４﹒８１點。總結虎

年，滬綜指表現震盪，於去年４月２７日低見２８６３﹒６５點，刷新自２０２０年５月以來新

低。１０月底輾轉向上，並在年末一舉收復３１００、３２００大關。不過累計全個虎年，仍挫

２﹒８７％。

深成指今收升０﹒５７％，創業板指升０﹒５６％。交投回暖，兩市全日成交７４９１億元

，按日增加９％。

滬深股市１月２３－２７日休市，港股通１月１９日－２７日關閉，滬股通、深股通２６－

２７日暫停，１月３０日齊復市。



＊滴滴春節前重新上架，科網股開香檳＊



據外電報道，滴滴的應用程式「滴滴出行」重新出現在中國的應用商店中，此前滴滴因存在

嚴重違法違規收集使用個人訊息問題被國家網信辦下架。滴滴出行在小米（０１８１０）、華為

和蘋果公司中國版的手機應用程式商店，都再次顯示有滴滴出行應用程式可供下載。

滴滴出行於２０２１年６月底在美國上市，網信辦其後指滴滴出行存在嚴重違法違規收集使

用個人信息問題，把應用程式下架，引發中國當局對數據安全一連串監管整改，而滴滴亦於上市

後不足一年，在去年６月１２日從美國退市。

中央再釋出對互聯網行業監管鬆綁的訊號，科網股獲祝幅大漲，美團（０３６９０）走高

４﹒９％，京東集團（０９６１８）升逾３％，快手（０１０２４）升２﹒９％，騰訊

（００７００）升２﹒４％，小米（０１８１０）彈２﹒４％。

另外，隨著螞蟻集團整改出現突破，阿里巴巴（０９９８８）創始人馬雲近月逐漸浮上水面

，繼１月初現身泰國曼谷，近日已飛往香港，與本地重量級財金界人士會面，甚至有機會在港迎

接農曆新年。阿里亦揚３﹒７％，報１１６﹒３元，創逾一年新高。



＊「兩桶油」齊發盈喜，雙雙高見逾３年高＊



「兩桶油」中海油（００８８３）及中石油（００８５７）昨日收市後齊齊發盈喜。中石油

預計，２０２２年淨利潤達到１４５０億至１５５０億元人民幣，與２０２１同期相比，將增加

５２８億元到６２８億元人民幣，按年增幅介乎５７％至６８％。中石油收升３﹒６％，報

４﹒０２元，是２０１９年５月以來新高。

中石油表示，主要成本費用指標得到有效控制，同時得益於國際原油價格上漲及提質增效工

作深入推進，年度經營效益按年大幅增長。中石油預計，去年扣除非經常性損益的淨利潤為

１６７０億到１７７０億元，按年增長６８％到７８％。

按中國企業會計準則，中海油預期２０２２年全年淨利潤介乎１３９６億元至１４３６億元

人民幣，按年增９９％至１﹒０４倍。中海油表示，若撇除非經常性損益後，年度淨利潤達

１３８３億元至１４２３億元人民幣，按年增約１﹒０３倍至１﹒０９倍。

中海油股價開報１１元破頂，之後愈升愈有，盤中高見１１﹒４６元，是２０１８年８月以

來新高。收市仍飆５﹒４％，報１１﹒３８元。與中石油霸佔恒指首兩位最大升幅成份股。

至於中石化（００３８６）也漲３﹒２％；中海油田服務（０２８８３）升２﹒８％；中石

化油服（０１０３３）更大升１０﹒５％；中石化煉化工程（０２３８６）則升２﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

