  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/01/2023 10:19

《Ａ股焦點》外資持續流入，券商股反高潮逆市插水

　　《經濟通通訊社２０日專訊》外資持續流入，暫時通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅
流入逾３７億元，為連續１３日淨流入。不過Ａ股券商股逆市回吐，國盛金控
（深：００２６７０）跌停，湘財股份（滬：６０００９５）大跌７﹒４％，首創證券
（滬：６０１１３６）挫５﹒８％，華林證券（深：００２９４５）跌４﹒８％，財達證券
（滬：６００９０６）跌３﹒５％，華鑫股份（滬：６００６２１）跌２﹒５％，山西證券
（深：００２５００）、國聯證券（滬：６０１４５６）、長城證券（深：００２９３９）跌逾
２％。
　　截至目前的１月數據，不僅刷新北向資金２０１４年１１月開通以來９９個月的單月紀錄，
也分別超過了２０１４年、２０１５年、２０１６年以及２０２２年全年淨買入總額。
　　對與近期外資流入的原因，華泰證券研報指：首先是基本面方面「中國佔優」，強美元周期
走向尾聲，增長稀缺的時期，做多中國和新興市場是２０２３年最重要宏觀主題。展望接下來外
資趨勢，中金團隊預計今年海外資金（ＱＦＩＩ╱ＲＱＦＩＩ加北向資金）全年淨流入Ａ股規模
可能相比去年有所改善，預計全年可能在３０００億元－４０００億元左右。（ｃａ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰20/01/2023 10:19  《Ａ股焦點》萬科回應銷售均價下跌：與城市、產品定位及市場有關

其他AH股新聞
More

20/01/2023 10:49  《Ａ股焦點》中電信Ａ飆６％，１２月５Ｇ客戶數增至２﹒６８億

20/01/2023 10:49  《Ａ股焦點》或遭深交所實施退市風險警示，中天金融跌停

20/01/2023 10:38  【聚焦數據】中國去年Ｒ＆Ｄ經費增，與ＧＤＰ之比升至２﹒５５％

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金