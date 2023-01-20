《經濟通通訊社２０日專訊》外資持續流入，暫時通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅

流入逾３７億元，為連續１３日淨流入。不過Ａ股券商股逆市回吐，國盛金控

（深：００２６７０）跌停，湘財股份（滬：６０００９５）大跌７﹒４％，首創證券

（滬：６０１１３６）挫５﹒８％，華林證券（深：００２９４５）跌４﹒８％，財達證券

（滬：６００９０６）跌３﹒５％，華鑫股份（滬：６００６２１）跌２﹒５％，山西證券

（深：００２５００）、國聯證券（滬：６０１４５６）、長城證券（深：００２９３９）跌逾

２％。

截至目前的１月數據，不僅刷新北向資金２０１４年１１月開通以來９９個月的單月紀錄，

也分別超過了２０１４年、２０１５年、２０１６年以及２０２２年全年淨買入總額。

對與近期外資流入的原因，華泰證券研報指：首先是基本面方面「中國佔優」，強美元周期

走向尾聲，增長稀缺的時期，做多中國和新興市場是２０２３年最重要宏觀主題。展望接下來外

資趨勢，中金團隊預計今年海外資金（ＱＦＩＩ╱ＲＱＦＩＩ加北向資金）全年淨流入Ａ股規模

可能相比去年有所改善，預計全年可能在３０００億元－４０００億元左右。（ｃａ）

