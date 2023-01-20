  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/01/2023 10:49

《Ａ股焦點》或遭深交所實施退市風險警示，中天金融跌停

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中天金融（深：０００５４０）早盤跌停，報１﹒４６元人民
幣，創兩年半最大單日跌幅。
　　中天金融公告稱，預計２０２２年度期末淨資產為負值；根據深交所相關規定，公司股票交
易可能在２０２２年年度報告披露後被實施退市風險警示。
　　中天金融主要從事房地產開發與經營，並從事金融產業業務。（ｃａ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇開運大法

返回AH股新聞

上一篇新聞︰20/01/2023 10:49  《Ａ股焦點》中電信Ａ飆６％，１２月５Ｇ客戶數增至２﹒６８億

下一篇新聞︰20/01/2023 10:38  【聚焦數據】中國去年Ｒ＆Ｄ經費增，與ＧＤＰ之比升至２﹒５５％

其他AH股新聞
More

20/01/2023 10:19  《Ａ股焦點》萬科回應銷售均價下跌：與城市、產品定位及市場有關

20/01/2023 10:19  《Ａ股焦點》互聯互通將擴容，外資持續流入，券商股反高潮插水

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金