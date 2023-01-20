《經濟通通訊社２０日專訊》中天金融（深：０００５４０）早盤跌停，報１﹒４６元人民
幣，創兩年半最大單日跌幅。
中天金融公告稱，預計２０２２年度期末淨資產為負值；根據深交所相關規定，公司股票交
易可能在２０２２年年度報告披露後被實施退市風險警示。
中天金融主要從事房地產開發與經營，並從事金融產業業務。（ｃａ）
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20/01/2023 10:49
《Ａ股焦點》或遭深交所實施退市風險警示，中天金融跌停
《經濟通通訊社２０日專訊》中天金融（深：０００５４０）早盤跌停，報１﹒４６元人民
幣，創兩年半最大單日跌幅。
中天金融公告稱，預計２０２２年度期末淨資產為負值；根據深交所相關規定，公司股票交
易可能在２０２２年年度報告披露後被實施退市風險警示。
中天金融主要從事房地產開發與經營，並從事金融產業業務。（ｃａ）
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