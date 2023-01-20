《經濟通通訊社２０日專訊》內地多家龍頭光伏公司發布去年業績預告，普遍大幅盈喜，顯

示去年光伏行業的景氣度仍高。Ａ股光伏板塊走高，通潤裝備（深：００２１５０）飆７﹒４％

，陽光電源（深：３００２７４）飆６﹒３％，固德威（滬：６８８３９０）漲半成，上能電氣

（深：３００８２７）、隆基綠能（滬：６０１０１２）漲逾３％、通威股份

（滬：６００４３８）升２﹒２％，ＴＣＬ中環（深：００２１２９）升１﹒５％。

最新公布業績的龍頭公司中，光伏電池組件龍頭隆基綠能預計，２０２２年全年實現歸屬於

上市公司股東的淨利潤１４５億元（人民幣．下同）至１５５億元，同比增長６０％至７１％。

硅料硅片龍頭通威股份預計淨利潤為２５２億元至２７２億元，同比增長２０７％至

２３１％，惟低於預估；ＴＣＬ中環預計２０２２年淨利潤為６６億元至７１億元，同比增長

６３﹒７９％至７６﹒２％。

光伏逆變器龍頭陽光電預計２０２２年淨利潤３２億元至３８億元，同比增長１０２％至

１４０％。

此外，當局料在今年繼續支持光伏行業發展。工信部等六部門早前發布《推動能源電子產業

發展的指導意見》，提出要加快智能光伏創新突破，加強新型儲能電池產業化技術攻關。目標到

２０２５年，能源電子產業有效支撐新能源大規模應用，成為推動能源革命的重要力量。到

２０３０年，形成與國內外新能源需求相適應的產業規模。（ｄｗ）

