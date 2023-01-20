《經濟通通訊社２０日專訊》港交所（００３８８）１９日發布通告稱，在滬深上市的具有

表決權差異安排的公司股票（ＤＶＲ股票）納入北向交易後，北向交易合資格股票的現有安排，

包括但不限於交易安排、結算安排、費用及徵費等，亦將適用於北向交易合資格的ＤＶＲ股票。

同時，港股通合資格股票將納入符合以下條件的在港主要上市外國公司：屬於恒生綜合大型

股指數成分股或恒生綜合中型股指數成分股，或屬於市值５０億港元及以上的恒生綜合小型股指

數成分股。此外，滬港通下港股通合資格股票範圍將擴大至和當前深港通下港股通合資格股票範

圍一致。

通告稱，目前屬於恒生綜合小型股指數成分股的深港通下港股通合資格股票，在指數定期考

察日前１２個月平均月末市值低於５０億港元，且沒有在上交所或深交所上市的相應Ａ股，但仍

屬於交易所上市股票，將成為只供賣出的港股通股票。

在本次擴大後，為了盡量減少合資格股票的變動，該股票僅會在指數定期考察日前１２個月

平均月末市值低於４０億港元（而非５０億港元）時成為只供賣出的港股通股票。

除上述安排外，其他有關「港股通」股票的資格準則及考察機制將保持不變。是次擴大的相

關細節包括北向及南向合資格股票的資格準則及考察機制仍有待監管批准，正式實施時間將另行

公告。（ｌｃ）

