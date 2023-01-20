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AH股新聞

20/01/2023 10:38

【聚焦數據】中國去年Ｒ＆Ｄ經費增，與ＧＤＰ之比升至２﹒５５％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國家統計局發布，２０２２年中國全社會研究與試驗發展（Ｒ
＆Ｄ）經費投入達到３０８７０億元（人民幣．下同），比上年增長１０﹒４％，按不變價計算
，Ｒ＆Ｄ經費增長８﹒０％。
　　當中，Ｒ＆Ｄ經費與ＧＤＰ之比達到２﹒５５％，比上年提高０﹒１２個百分點。其中，基
礎研究經費為１９５１億元，增長７﹒４％；佔Ｒ＆Ｄ經費比重為６﹒３２％，下降０﹒１８個
百分點。（ｄｗ）

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