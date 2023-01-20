《經濟通通訊社２０日專訊》銀保監１９日公布《中國銀保監會關於新華聯控股集團財務有

限責任公司破產重整的批復》，批復顯示，新華聯控股集團財務有限責任公司不符合《企業集團

財務公司管理辦法》第五十一條規定，故不予許可新華聯控股集團財務有限責任公司破產重整。

湖南富興集團曾向新華聯控股提供３０００萬元（人民幣．下同）借款，期限半年，年利率

８％，並約定逾期歸還按日萬分之六承擔賠償責任。後因新華聯控股未按期歸還本息，湖南富興

將其告上法庭。今年８月５日，新華聯公告，債權人湖南富興已向法院申請對新華聯控股進行破

產重整。８月９日，北京第一中級人民法院向新華聯控股做出民事裁定，該破產重整申請正式被

受理。

上市公司新華聯（深：０００６２０）曾表示，公司與新華聯控股為不同主體，具有獨立、

自主經營能力，在業務、人員、資產、機構、財務等方面與控股股東相互獨立。上述事項不會對

公司日常生產經營產生重大影響，是否會影響公司控制權將視後續重整方案及法院裁定而定。

新華聯午後續升１﹒６％，現報３﹒１１元。



＊掌門人棄政從商曾登株洲首富，集團資產逾１千億元＊



新華聯掌門人傅軍有著諸多傳奇經歷，他１９９０年以前在政府部門工作，此後棄政從商創

立新華聯集團。２０１８年，傅軍以３２０億元的身家成為湖南株洲首富。傅軍曾加入過頂級商

會「泰山會」，其他會員還包括柳傳志、馬雲、史玉柱、馮侖、李彥宏等。２０２１年初，運行

了２７年泰山會官宣解散。

官網介紹，新華聯集團目前總資產超過１０００億元，負債則逾８００億元。傅軍實控至少

６價上市公司，其中控股股東為新華聯控股的有新華聯、新絲路文化（００４７２）、東岳集團

（００１８９），東岳硅材（深：３００８２１）、華瓷股份（深：００１２１６）和新華聯資

本（００７５８）則通過其他關聯公司實現控制。（ｗｌ）

