《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行本周共開展７７９０億元（人民幣．下同）１年期中

期借貸便利（ＭＬＦ）、１６０８０億元１４天期和５４７０億元７天期逆回購操作，本周共有

７０００億元ＭＬＦ和１８９０億元７天期逆回購到期，當周實現淨投放２０４５０億元，創單

周紀錄新高。另外，人行今早公布１月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持不變，１年期ＬＰＲ報

３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ報４﹒３％，ＬＰＲ已連續五個月保持不變。

市場流動性充裕，加上金龍中國指數止步兩連跌，虎年最後一個交易日，滬深股市齊齊高開

，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒２１％，報３２４７﹒２點，深綜指高開０﹒２１％，旅遊

、新冠藥概、醫療股造好；半導體、證券股偏軟。

美元匯價向下未有利好人民幣，人民幣兌一美元中間價四連跌，今報６﹒７７０２，較上個

交易日跌２８點子，續創１月１１日以來逾一周新低。

外電引述消息報道，美國財政部官員下月將組團訪問中國，為財長耶倫訪華做準備。消息人

士表示，美方正觀望中國更換經濟領導層，耶倫訪華日期未定，但預期在未來幾個月出訪，待財

政部訪問團到訪中國後，再決定確實日子。

隨著螞蟻集團整改出現突破，阿里巴巴（０９９８８）創始人馬雲近月逐漸浮上水面。據香

港《經濟日報》報道，馬雲繼１月初現身泰國曼谷，近日已飛往香港，與本地重量級財金界人士

會面，甚至有機會在港迎接農曆新年。

春節假期即將來臨，滬深股市１月２３－２７日休市，港股通１月１９日－２７日關閉，滬

股通、深股通２６－２７日暫停，１月３０日齊復市。（ｃａ）





