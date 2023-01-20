《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行本周共開展７７９０億元（人民幣．下同）１年期中
期借貸便利（ＭＬＦ）、１６０８０億元１４天期和５４７０億元７天期逆回購操作，本周共有
７０００億元ＭＬＦ和１８９０億元７天期逆回購到期，當周實現淨投放２０４５０億元，創單
周紀錄新高。另外，人行今早公布１月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持不變，１年期ＬＰＲ報
３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ報４﹒３％，ＬＰＲ已連續五個月保持不變。
市場流動性充裕，加上金龍中國指數止步兩連跌，虎年最後一個交易日，滬深股市齊齊高開
，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒２１％，報３２４７﹒２點，深綜指高開０﹒２１％，旅遊
、新冠藥概、醫療股造好；半導體、證券股偏軟。
美元匯價向下未有利好人民幣，人民幣兌一美元中間價四連跌，今報６﹒７７０２，較上個
交易日跌２８點子，續創１月１１日以來逾一周新低。
外電引述消息報道，美國財政部官員下月將組團訪問中國，為財長耶倫訪華做準備。消息人
士表示，美方正觀望中國更換經濟領導層，耶倫訪華日期未定，但預期在未來幾個月出訪，待財
政部訪問團到訪中國後，再決定確實日子。
隨著螞蟻集團整改出現突破，阿里巴巴（０９９８８）創始人馬雲近月逐漸浮上水面。據香
港《經濟日報》報道，馬雲繼１月初現身泰國曼谷，近日已飛往香港，與本地重量級財金界人士
會面，甚至有機會在港迎接農曆新年。
春節假期即將來臨，滬深股市１月２３－２７日休市，港股通１月１９日－２７日關閉，滬
股通、深股通２６－２７日暫停，１月３０日齊復市。（ｃａ）
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