《經濟通通訊社２０日專訊》國務院副總理孫春蘭指疫情救治任務仍然較重，投資者關注春

節期間消費、經濟復甦情況。不過外資加速湧入，加上人行大碼放水，滬深股市在虎年最後一個

交易日高開高走，滬綜指開盤升０﹒２％後，穩步向上，半日升０﹒５４％，報３２５７﹒７８

點，深成指升０﹒３９％，創業板指升０﹒２５％。

香港交易所、上交所及深交所推出股票互聯互通擴容的詳細標準，包括滬深上市的具有表決

權差異安排的股票納入北向交易須滿足的額外資格準則等，不過有關準則仍待批准。另外，港股

通交易日歷優化配套規則和通知公布，實施時間待公布，據測算，優化後預計２０２３年全年無

法參與交易的天數同比將減少約一半。

交投回暖，兩市半日成交４５８６億元（人民幣．下同），較上交易日（１９日）同時段成

交大增１８﹒２％。外資持續流入，半日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）再流入近７０億元

，為連續１３日淨流入。截至目前的１月數據，外資不僅刷新北向資金２０１４年１１月開通以

來９９個月的單月紀錄，也分別超過了２０１４年、２０１５年、２０１６年以及２０２２年全

年淨買入總額。

為維護春節前流動性平穩，人民銀行本周實現淨投放２０４５０億元，創單周紀錄新高。人

行今早公布１月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持不變，１年期ＬＰＲ報３﹒６５％，５年期以

上ＬＰＲ報４﹒３％，ＬＰＲ已連續五個月保持不變。



＊三大通信商齊走高，中電信、中聯通飆逾６％＊



券商稱央企改革有望令板塊受益，雲計算業務等亦將幫助提振其估值。Ａ場三大通信運營商

集體走強，中國電信（滬：６０１７２８）領頭勁揚６﹒６％，中國聯通（滬：６０００５０）

升６﹒４％至兩年五個月高位；中移動（滬：６００９４１）升３﹒６％。

銀河證券在研報中稱，在「數字經濟新基建」、央國企改革深化等政策推動下，通信行業有

望充分受益，估值有望提振；信創背景下，運營商憑借規模優勢開拓雲計算等新業務，業績增速

持續改善，行業發展新動能不斷強。

內地多家龍頭光伏公司發布去年業績預告，普遍大幅盈喜，顯示去年光伏行業的景氣度仍高

。Ａ股光伏板塊走高，通潤裝備（深：００２１５０）飆升７﹒２％，固德威

（滬：６８８３９０）升６﹒９％，陽光電源（深：３００２７４）升６﹒３％，上能電氣

（深：３００８２７）、隆基綠能（滬：６０１０１２）升近４％。

惠泰醫療（滬：６８８６１７）預計２０２２年淨利潤為３﹒４－３﹒７億元，同比增加

６２﹒１－７９﹒４％；早盤勁揚１０﹒２％，報３５４﹒６８元。



＊互聯互通將擴容，券商股仍挫＊



互聯互通將擴容。不過Ａ股券商股逆市回吐，國盛金控（深：００２６７０）跌停，湘財股

份（滬：６０００９５）急跌９﹒２％，首創證券（滬：６０１１３６）跌６﹒７％，華林證券

（深：００２９４５）挫半成，財達證券（滬：６００９０６）跌３﹒７％，華鑫股份

（滬：６００６２１）、國聯證券（滬：６０１４５６）跌近３％，山西證券

（深：００２５００）跌２﹒４％。

據《彭博》引述消息人士報道，日本、荷蘭兩國最快將於１月底加入美國，對中國限制先進

半導體設備出口。荷蘭首相呂特（Ｍａｒｋ Ｒｕｔｔｅ）在世界經濟論壇受訪時提到，相當有

信心會實現這個目標。部分滬深芯片股有支持。瀾起科技（滬：６８８００８）升０﹒９％，中

芯國際（滬：６８８９８１）升０﹒４％，聞泰科技（滬：６００７４５）升０﹒１％。

（ｃａ）

