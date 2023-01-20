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AH股新聞

20/01/2023 13:47

《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒７３％，深成指升０﹒５５％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》外資加速湧入，暫時通過滬股通、深股通（統稱陸股通）再流
入逾７０億元，為連續１３日淨流入。Ａ股市場午後升幅有所擴大，滬綜指升０﹒７３％，報
３２６３﹒９６點，滬深３００指數升０﹒６８％，深成指升０﹒５５％。上海Ｂ股升０﹒７％
，深圳Ｂ股升０﹒６％。（ｃａ）

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