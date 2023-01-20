《經濟通通訊社２０日專訊》送虎迎兔，春節長假臨近外資繼續掃貨，連續１３個交易日淨

買入，今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入９２﹒５６億元（人民幣．下同），本

周累加倉達４８５億元，單周淨買入額創歷史次高，僅略低於２０２１年１２月創造的４８８億

元歷史紀錄。１月以來外資已累計淨買入達１１２５億元創紀錄。

虎年最後一個交易日，滬綜指高開高走，以接近全日最高位收市，收升０﹒７６％，報

３２６４﹒８１點。總結虎年，滬綜指表現震盪，於去年４月２７日低見２８６３﹒６５點，刷

新自２０２０年５月以來新低。１０月底輾轉向上，並在年末一舉收復３１００、３２００大關

。不過累計全個虎年，仍挫２﹒８７％。

深成指今收升０﹒５７％，創業板指升０﹒５６％。個股漲多跌少，兩市超３６００股飄紅

，油氣、煤炭、有色、稀土等周期板塊走強，而券商、期貨、大金融等板塊領跌。交投回暖，兩

市全日成交７４９１億元，按日增加９％。

滬深股市１月２３－２７日休市，港股通１月１９日－２７日關閉，滬股通、深股通２６－

２７日暫停，１月３０日齊復市。

惠理集團客戶投資組合管理聯席主管鄧偉志表示，當中國宣布重新開放後，大部分投資者都

十分有興趣將資金重新投入到中國市場。近日大多長倉基金開始逐步增加中國投資比重，預計這

些基金將於未來數月繼續增加中國投資，新資金流入將會再次為市場帶來上升動力。



＊國際油價上漲，石油股走高＊



商務部消費促進司司長徐興鋒周四稱，今年春節是疫情防控轉段後的第一個春節，實體零售

、餐飲堂食、跨區旅遊等各類線下消費場景加快恢復，線上消費保持旺盛勢頭。食品股揚升，華

康股份（滬：６０５０７７）揚升４﹒１％，科拓生物（深：３００８５８）、雲南能投

（深：００２０５３）齊升３﹒３％，晨光生物（深：３００１３８）升２﹒７％，海欣食品

（深：００２７０２）、雙塔食品（深：００２４８１）、惠發食品（滬：６０３５３６）跟漲

近２％。

中國石油巨頭預計２０２２年淨利潤猛增，受國際油價上漲帶動。石油股走高，海油工程

（滬：６００５８３）升４﹒５％，中石油（滬：６０１８５７）升１﹒８％，石化油服

（滬：６００８７１）升１﹒９％，中海油服（滬：６０１８０８）升１﹒７％，廣匯能源

（滬：６００２５６）升１﹒５％，中國石化（滬：６０００２８）升１﹒１％。

有色金屬板塊勁揚，



＊機器人概念股活躍，證券板塊跳水＊



工信部等十七部門印發《「機器人＋」應用行動實施方案》，目標到２０２５年製造業機器

人密度較２０２０年實現翻番，服務機器人、特種機器人行業應用深度和廣度顯著提升。機器人

概念股表現強勢，信邦智能（深：３０１１１２）、愛仕達（深：００２４０３）、科遠智慧

（深：００２３８０）、智微智能（深：００１３３９）、達意隆（深：００２２０９）齊齊漲

停，江南奕帆（深：３０１０２３）飆升９％，奧聯電子（深：３００５８５）急升１４﹒７％

，中大力德（深：００２８９６）升４％。

互聯互通即將擴容，外資持續流入，不過券商、期貨概念股快速跳水，國盛金控

（深：００２６７０）、湘財股份（滬：６０００９５）觸及跌停，首創證券

（滬：６０１１３６）跌５﹒３％，華林證券（深：００２９４５）跌４﹒３％，財達證券

（滬：６００９０６）跌２﹒７％，華鑫股份（滬：６００６２１）跌２﹒５％，國聯證券

（滬：６０１４５６）、錦龍股份（深：０００７１２）、長城證券（深：００２９３９）跌、

山西證券（深：００２５００）跌超２％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１８１﹒５３ ＋０﹒６１

上證綜合指數 ３２６４﹒８１ ＋０﹒７６ ３２９０﹒００

深證綜合指數 ２１２５﹒８１ ＋０﹒６５ ４２０１﹒００

上證Ｂ股指數 ３００﹒１９ ＋０﹒７２ １﹒８３

深證Ｂ股指數 １２２１﹒７８ ＋０﹒８９ ０﹒６９

上證１８０指數 ８８０５﹒０８ ＋０﹒７４

上證３８０指數 ５９４１﹒０３ ＋０﹒７８

深證成份指數 １１９８０﹒６２ ＋０﹒５７

中小創新指數 ２３７３﹒８５ ＋１﹒０１

深圳創業板指數 ２５８５﹒９６ ＋０﹒５６

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