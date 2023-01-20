《經濟通通訊社２０日專訊》送虎迎兔，春節長假臨近外資繼續掃貨，連續１３個交易日淨
買入，今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入９２﹒５６億元（人民幣．下同），本
周累加倉達４８５億元，單周淨買入額創歷史次高，僅略低於２０２１年１２月創造的４８８億
元歷史紀錄。１月以來外資已累計淨買入達１１２５億元創紀錄。
虎年最後一個交易日，滬綜指高開高走，以接近全日最高位收市，收升０﹒７６％，報
３２６４﹒８１點。總結虎年，滬綜指表現震盪，於去年４月２７日低見２８６３﹒６５點，刷
新自２０２０年５月以來新低。１０月底輾轉向上，並在年末一舉收復３１００、３２００大關
。不過累計全個虎年，仍挫２﹒８７％。
深成指今收升０﹒５７％，創業板指升０﹒５６％。個股漲多跌少，兩市超３６００股飄紅
，油氣、煤炭、有色、稀土等周期板塊走強，而券商、期貨、大金融等板塊領跌。交投回暖，兩
市全日成交７４９１億元，按日增加９％。
滬深股市１月２３－２７日休市，港股通１月１９日－２７日關閉，滬股通、深股通２６－
２７日暫停，１月３０日齊復市。
惠理集團客戶投資組合管理聯席主管鄧偉志表示，當中國宣布重新開放後，大部分投資者都
十分有興趣將資金重新投入到中國市場。近日大多長倉基金開始逐步增加中國投資比重，預計這
些基金將於未來數月繼續增加中國投資，新資金流入將會再次為市場帶來上升動力。
＊國際油價上漲，石油股走高＊
商務部消費促進司司長徐興鋒周四稱，今年春節是疫情防控轉段後的第一個春節，實體零售
、餐飲堂食、跨區旅遊等各類線下消費場景加快恢復，線上消費保持旺盛勢頭。食品股揚升，華
康股份（滬：６０５０７７）揚升４﹒１％，科拓生物（深：３００８５８）、雲南能投
（深：００２０５３）齊升３﹒３％，晨光生物（深：３００１３８）升２﹒７％，海欣食品
（深：００２７０２）、雙塔食品（深：００２４８１）、惠發食品（滬：６０３５３６）跟漲
近２％。
中國石油巨頭預計２０２２年淨利潤猛增，受國際油價上漲帶動。石油股走高，海油工程
（滬：６００５８３）升４﹒５％，中石油（滬：６０１８５７）升１﹒８％，石化油服
（滬：６００８７１）升１﹒９％，中海油服（滬：６０１８０８）升１﹒７％，廣匯能源
（滬：６００２５６）升１﹒５％，中國石化（滬：６０００２８）升１﹒１％。
有色金屬板塊勁揚，
＊機器人概念股活躍，證券板塊跳水＊
工信部等十七部門印發《「機器人＋」應用行動實施方案》，目標到２０２５年製造業機器
人密度較２０２０年實現翻番，服務機器人、特種機器人行業應用深度和廣度顯著提升。機器人
概念股表現強勢，信邦智能（深：３０１１１２）、愛仕達（深：００２４０３）、科遠智慧
（深：００２３８０）、智微智能（深：００１３３９）、達意隆（深：００２２０９）齊齊漲
停，江南奕帆（深：３０１０２３）飆升９％，奧聯電子（深：３００５８５）急升１４﹒７％
，中大力德（深：００２８９６）升４％。
互聯互通即將擴容，外資持續流入，不過券商、期貨概念股快速跳水，國盛金控
（深：００２６７０）、湘財股份（滬：６０００９５）觸及跌停，首創證券
（滬：６０１１３６）跌５﹒３％，華林證券（深：００２９４５）跌４﹒３％，財達證券
（滬：６００９０６）跌２﹒７％，華鑫股份（滬：６００６２１）跌２﹒５％，國聯證券
（滬：６０１４５６）、錦龍股份（深：０００７１２）、長城證券（深：００２９３９）跌、
山西證券（深：００２５００）跌超２％。（ｃａ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ４１８１﹒５３ ＋０﹒６１
上證綜合指數 ３２６４﹒８１ ＋０﹒７６ ３２９０﹒００
深證綜合指數 ２１２５﹒８１ ＋０﹒６５ ４２０１﹒００
上證Ｂ股指數 ３００﹒１９ ＋０﹒７２ １﹒８３
深證Ｂ股指數 １２２１﹒７８ ＋０﹒８９ ０﹒６９
上證１８０指數 ８８０５﹒０８ ＋０﹒７４
上證３８０指數 ５９４１﹒０３ ＋０﹒７８
深證成份指數 １１９８０﹒６２ ＋０﹒５７
中小創新指數 ２３７３﹒８５ ＋１﹒０１
深圳創業板指數 ２５８５﹒９６ ＋０﹒５６
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