《經濟通通訊社２０日專訊》上證１８０指數半日升０﹒６４％，報８７９６﹒５４點，上

證３８０指數半日升０﹒５２％，報５９２６﹒２３點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４８１﹒７３億元，用３８﹒２７

億元或７﹒４％。

據《彭博》引述消息人士報道，日本、荷蘭兩國最快將於１月底加入美國，對中國限制先進

半導體設備出口。滬深芯片股仍有支持，瀾起科技（滬：６８８００８）現揚０﹒９％，中芯國

際（滬：６８８９８１）升０﹒４％，聞泰科技（滬：６００７４５）彈０﹒１％。

中移動（滬：６００９４１）、聯通及中國電信（滬：６０１７２８）三大內地電訊公司將

陸續公布１２月上客量。當中，中電信率先公布１２月份移動用戶數達３﹒９１億戶，５Ｇ套餐

用戶數達２﹒６８億戶。中電信領升６﹒６％，創逾１年多以來新高；Ａ股中國聯通

（滬：６０００５０）升６﹒４％，中移動升３﹒６％。

中國石油巨頭預計２０２２年淨利潤猛增，受國際油價上漲帶動。石油股走高，中石油

（滬：６０１８５７）升１﹒６％，中石化（滬：６０００２８）升１﹒６％，廣匯能源

（滬：６００２５６）升逾２％，海油工程（滬：６００５８３）升４﹒２％，石化油服

（滬：６００８７１）升２﹒４％，中海油服（滬：６０１８０８）升１﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

