《經濟通通訊社２０日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒７４％，報８８０５﹒０８點，

上證３８０指數收升０﹒７８％，報５９４１﹒０３點。

有色股走勢強，北方稀土（滬：６００１１１）漲４﹒８％，紫金礦業

（滬：６０１８９９）升２﹒９％，中國鋁業（滬：６０１６００）升３﹒４％，山東黃金

（滬：６００５４７）升３﹒３％，洛陽鉬業（滬：６０３９９３）升１﹒８％，江西銅業

（滬：６００３６２）升１﹒７％，華友鈷業（滬：６０３７９９）升０﹒９％。

中國石油巨頭預計２０２２年淨利潤猛增，受國際油價上漲帶動。石油股走高，中石油

（滬：６０１８５７）升１﹒８％，中石化（滬：６０００２８）升１﹒１％，廣匯能源

（滬：６００２５６）升１﹒５％，海油工程（滬：６００５８３）升４﹒５％，石化油服

（滬：６００８７１）升１﹒９％，中海油服（滬：６０１８０８）升１﹒７％。

中移動（滬：６００９４１）、聯通及中國電信（滬：６０１７２８）三大內地電訊公司將

陸續公布１２月上客量。當中，中電信率先公布１２月份移動用戶數達３﹒９１億戶，５Ｇ套餐

用戶數達２﹒６８億戶。中電信漲停，創逾１年多以來新高；Ａ股中國聯通

（滬：６０００５０）升近７％，中移動升４﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

