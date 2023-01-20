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AH股新聞

20/01/2023 15:14

《滬股通》上證１８０收升０﹒７４％，上證３８０升０﹒７８％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒７４％，報８８０５﹒０８點，
上證３８０指數收升０﹒７８％，報５９４１﹒０３點。
　　有色股走勢強，北方稀土（滬：６００１１１）漲４﹒８％，紫金礦業
（滬：６０１８９９）升２﹒９％，中國鋁業（滬：６０１６００）升３﹒４％，山東黃金
（滬：６００５４７）升３﹒３％，洛陽鉬業（滬：６０３９９３）升１﹒８％，江西銅業
（滬：６００３６２）升１﹒７％，華友鈷業（滬：６０３７９９）升０﹒９％。
　　中國石油巨頭預計２０２２年淨利潤猛增，受國際油價上漲帶動。石油股走高，中石油
（滬：６０１８５７）升１﹒８％，中石化（滬：６０００２８）升１﹒１％，廣匯能源
（滬：６００２５６）升１﹒５％，海油工程（滬：６００５８３）升４﹒５％，石化油服
（滬：６００８７１）升１﹒９％，中海油服（滬：６０１８０８）升１﹒７％。
　　中移動（滬：６００９４１）、聯通及中國電信（滬：６０１７２８）三大內地電訊公司將
陸續公布１２月上客量。當中，中電信率先公布１２月份移動用戶數達３﹒９１億戶，５Ｇ套餐
用戶數達２﹒６８億戶。中電信漲停，創逾１年多以來新高；Ａ股中國聯通
（滬：６０００５０）升近７％，中移動升４﹒４％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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