《經濟通通訊社２０日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全

日額度餘４６９﹒４９億元，用５０﹒５１億元或９﹒７％。

外資今日過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入９２﹒５６億元，為連續１３日淨流入

。外資本周累加倉達４８５億元，單周淨買入額創歷史次高，僅略低於２０２１年１２月創造的

４８８億元歷史紀錄。月內已累計加倉１１２５億元。（ｄｗ）

