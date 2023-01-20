《經濟通通訊社２０日專訊》深證成指半日升０﹒３９％，報１１９５９﹒７５點，深證中

小創新指數半日升０﹒５３％，報２３６２﹒４２點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４８７﹒９１億元，用３２﹒０９

億元或６﹒２％。

香港交易所、上交所及深交所推出股票互聯互通擴容的詳細標準，包括滬深上市的具有表決

權差異安排的股票納入北向交易須滿足的額外資格準則等，不過有關準則仍待批准。券商股逆市

回吐，國盛金控（深：００２６７０）跌停，華林證券（深：００２９４５）跌逾５％。

工信部等十七部門印發《「機器人＋」應用行動實施方案》，目標到２０２５年製造業機器

人密度較２０２０年實現翻番，服務機器人、特種機器人行業應用深度和廣度顯著提升。機器人

行業頂層規劃出爐，概念股開盤強勢，達意隆（深：００２２０９）升一成漲停，中大力德

（深：００２８９６）飆６﹒５％。

鋰礦股今早造好，億緯鋰能（深：３０００１４）升１﹒１％，天齊鋰業

（深：００２４６６）升６﹒６％，鹽湖股份（深：０００７９２）升１﹒４％，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）漲３﹒７％，國軒高科（深：００２０７４）升０﹒９％，永興材料

（深：００２７５６）升５％，藏格礦業（深：０００４０８）走高２﹒８％，欣旺達

（深：３００２０７）升１﹒３％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

