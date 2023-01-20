《經濟通通訊社２０日專訊》深證成指今日收升０﹒５７％，報１１９８０﹒６２點，深證

中小創新指數收升１﹒０１％，報２３７３﹒８５點。

黃金概念股造好，銀泰黃金（深：０００９７５）升一成漲停，中國寶安

（深：０００００９）升１﹒２％，雲南銅業（深：０００８７８）升３﹒６％，國城礦業

（深：０００６８８）升３﹒９％，周大生（深：００２８６７）升０﹒５％，湖南黃金

（深：００２１５５）抽升６﹒６％，中金嶺南（深：００００６０）升２﹒６％，恒邦股份

（深：００２２３７）升３﹒５％。

香港交易所、上交所及深交所推出股票互聯互通擴容的詳細標準，包括滬深上市的具有表決

權差異安排的股票納入北向交易須滿足的額外資格準則等，不過有關準則仍待批准。券商股逆市

回吐，國盛金控（深：００２６７０）跌停，華林證券（深：００２９４５）跌４﹒３％。

工信部等十七部門印發《「機器人＋」應用行動實施方案》，目標到２０２５年製造業機器

人密度較２０２０年實現翻番，服務機器人、特種機器人行業應用深度和廣度顯著提升。機器人

行業頂層規劃出爐，概念股開盤強勢，達意隆（深：００２２０９）升一成漲停，中大力德

（深：００２８９６）升逾４％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

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