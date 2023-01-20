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AH股新聞

20/01/2023 15:14

《深股通》深股通額度全日用６２億元，外資單周淨買入創歷史次高

　　《經濟通通訊社２０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４５８﹒０５億元，用６１﹒９５億元或１１﹒９％。
　　外資今日過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入９２﹒５６億元，為連續１３日淨流入
。外資本周累加倉達４８５億元，單周淨買入額創歷史次高，僅略低於２０２１年１２月創造的
４８８億元歷史紀錄。月內已累計加倉１１２５億元。（ｄｗ）

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