《經濟通通訊社２０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４５８﹒０５億元，用６１﹒９５億元或１１﹒９％。
外資今日過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入９２﹒５６億元，為連續１３日淨流入
。外資本周累加倉達４８５億元，單周淨買入額創歷史次高，僅略低於２０２１年１２月創造的
４８８億元歷史紀錄。月內已累計加倉１１２５億元。（ｄｗ）
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20/01/2023 15:14
《深股通》深股通額度全日用６２億元，外資單周淨買入創歷史次高
《經濟通通訊社２０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４５８﹒０５億元，用６１﹒９５億元或１１﹒９％。
外資今日過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入９２﹒５６億元，為連續１３日淨流入
。外資本周累加倉達４８５億元，單周淨買入額創歷史次高，僅略低於２０２１年１２月創造的
４８８億元歷史紀錄。月內已累計加倉１１２５億元。（ｄｗ）
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上一篇新聞︰20/01/2023 15:45 《中國要聞》國務院春節團拜，習近平：努力實現經濟運行整體好轉
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20/01/2023 15:14 《滬股通》滬股通額度全日用逾５０億元，外資大幅流入９２億元
20/01/2023 15:14 《滬股通》上證１８０收升０﹒７４％，上證３８０升０﹒７８％
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