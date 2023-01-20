《經濟通通訊社２０日專訊》江西國資旗下國旅聯合（滬：６００３５８）披露重大資產重

組預案，公司擬通過發行股份方式，向控股股東江旅集團下屬的蘇南置業購買樾怡酒店１００％

股權，向江旅集團購買文旅科技１００％股權、風景獨好１００％股權、會展公司１００％股權

、酒管公司１００％股權和航空產業４７﹒５％股權，同時公司擬向不超３５名特定投資者非公

開發行股份募集配套資金。

本次交易中，國旅聯合擬收購文旅消費類優質資產，主要包括周邊遊服務、文旅綜合服務及

酒店經營管理三大類資產。通過此次交易，公司將在已有的文旅業態基礎上，重點打造文旅消費

綜合業態，並與原有的互聯網營銷及數字文旅業務相結合，共同推動公司高質量發展。

國旅聯合第一大股東為江旅集團，持股１９﹒５７％。本次交易前３６個月內，國旅聯合控

股股東為江旅集團，實際控制人為江西國資委。交易完成後，控股股東和實控人均不變，交易不

構成重組上市。

數據顯示，去年前三季度，國旅聯合營收４﹒５億元（人民幣．下同），同比下降

２６﹒４６％；歸母淨利潤４４０萬元，同比下降５７﹒９４％；扣非淨利潤４２４萬元，同比

扭虧。國旅聯合今日復牌封漲停，漲停價報７﹒２６元。（ｗｌ）

