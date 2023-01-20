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AH股新聞

20/01/2023 09:12

《港股評論》把握內地經濟復甦機遇，部署ＥＴＦ跟貼Ａ股升浪

　　《港股評論》內地防疫優化和穩增長政策發力下，經濟已經進入復甦周期，雖然受疫情影響
，去年內地ＧＤＰ明顯放緩，２０２１年為８﹒１％，但數據仍好於市場預期，近期多個省級地
方政府發布年度經濟增長目標，有２８個省份２０２３年ＧＤＰ增速目標平均為６％，其中海南
設定為９﹒５％、上海為５﹒５％以上、北京４﹒５％以上，由此預期，內地今年經濟將出現明
顯改善，並主力由內需消費，及固定投資帶動，同時在低基數效應下，料個別季度及月度的經濟
數據將迎來大幅反彈。
　　據世界銀行的《全球經濟展望》報告顯示，該行近乎下調所有全球主要經濟體的ＧＤＰ增長
預測，將２０２３年全球ＧＤＰ增速從３％下調至１﹒７％，並將美國經濟增速降至０﹒５％、
歐元區增長率為零，至於內地經濟較早前預測低０﹒９個百分點，但仍預計增長４﹒３％，增速
領跑全球。
　
＊Ａ股上半年表現值期待，上證升穿下降軌頂部＊
　
　　受經濟前景的樂觀預期利好，Ａ股在２０２３年的開局穩步拉升，同時北向資金累計增持Ａ
股的情況愈見明顯，上周累計增持近４４０億元人民幣，單周淨買入額創滬深股通開啟以來的第
三高，截止周三（１８日）連續１１個交易日淨買入，同時人民幣半個月升值約３％亦加強了Ａ
股的吸引力，我們預計隨著節後的流動性更為充裕，市場將迎來積極向好的變化，加上經濟逐步
復甦、Ａ股公司營收增長重回正軌、美國聯儲局放慢加息，均令投資者風險偏好提升，Ａ股上半
年表現值得期待。
　　事實上，上證指數年初至今更升近４﹒５％，連升３周，且站穩３２００點的心理關口之上
，升穿前期的下降軌頂部，反映指數已現突破，屬短中期轉勢信號，至於創業板指數年初至今更
升逾８％，投資者不妨利用ＥＴＦ追蹤這輪Ａ股的升浪，可以留意南方Ａ５０（０２８２２）及
南方中創業板（０３１４７），前者見去年８月底至今高位，後者則見９月初以來的高位。
　　南方中創業板ＥＴＦ全面跟蹤內地創業板指數，成分股主要集中在三大行業，包括工業、醫
療保健及資訊科技，估指數近７５％比重，成分股數目亦比較多，超過１２０隻，相對來看，持
股較為分散，行業覆蓋面亦比較廣；至於南方Ａ５０普遍較為散戶認識，該ＥＴＦ追蹤富時中國
Ａ５０指數的投資表現，成分股主要集中在核心消費、金融及工業，首５大成份股分別為貴州茅
台（滬：６００５１９）、招商銀行（滬：６０００３６）、五糧液（深：０００８５８）、寧
德時代（深：３００７５０）及中國平安（滬：６０１３１８）等重磅Ａ股上。
《光大證券國際產品開發及零售研究部》
　
＊投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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