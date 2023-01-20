《港股評論》內地防疫優化和穩增長政策發力下，經濟已經進入復甦周期，雖然受疫情影響

，去年內地ＧＤＰ明顯放緩，２０２１年為８﹒１％，但數據仍好於市場預期，近期多個省級地

方政府發布年度經濟增長目標，有２８個省份２０２３年ＧＤＰ增速目標平均為６％，其中海南

設定為９﹒５％、上海為５﹒５％以上、北京４﹒５％以上，由此預期，內地今年經濟將出現明

顯改善，並主力由內需消費，及固定投資帶動，同時在低基數效應下，料個別季度及月度的經濟

數據將迎來大幅反彈。

據世界銀行的《全球經濟展望》報告顯示，該行近乎下調所有全球主要經濟體的ＧＤＰ增長

預測，將２０２３年全球ＧＤＰ增速從３％下調至１﹒７％，並將美國經濟增速降至０﹒５％、

歐元區增長率為零，至於內地經濟較早前預測低０﹒９個百分點，但仍預計增長４﹒３％，增速

領跑全球。



＊Ａ股上半年表現值期待，上證升穿下降軌頂部＊



受經濟前景的樂觀預期利好，Ａ股在２０２３年的開局穩步拉升，同時北向資金累計增持Ａ

股的情況愈見明顯，上周累計增持近４４０億元人民幣，單周淨買入額創滬深股通開啟以來的第

三高，截止周三（１８日）連續１１個交易日淨買入，同時人民幣半個月升值約３％亦加強了Ａ

股的吸引力，我們預計隨著節後的流動性更為充裕，市場將迎來積極向好的變化，加上經濟逐步

復甦、Ａ股公司營收增長重回正軌、美國聯儲局放慢加息，均令投資者風險偏好提升，Ａ股上半

年表現值得期待。

事實上，上證指數年初至今更升近４﹒５％，連升３周，且站穩３２００點的心理關口之上

，升穿前期的下降軌頂部，反映指數已現突破，屬短中期轉勢信號，至於創業板指數年初至今更

升逾８％，投資者不妨利用ＥＴＦ追蹤這輪Ａ股的升浪，可以留意南方Ａ５０（０２８２２）及

南方中創業板（０３１４７），前者見去年８月底至今高位，後者則見９月初以來的高位。

南方中創業板ＥＴＦ全面跟蹤內地創業板指數，成分股主要集中在三大行業，包括工業、醫

療保健及資訊科技，估指數近７５％比重，成分股數目亦比較多，超過１２０隻，相對來看，持

股較為分散，行業覆蓋面亦比較廣；至於南方Ａ５０普遍較為散戶認識，該ＥＴＦ追蹤富時中國

Ａ５０指數的投資表現，成分股主要集中在核心消費、金融及工業，首５大成份股分別為貴州茅

台（滬：６００５１９）、招商銀行（滬：６０００３６）、五糧液（深：０００８５８）、寧

德時代（深：３００７５０）及中國平安（滬：６０１３１８）等重磅Ａ股上。

《光大證券國際產品開發及零售研究部》



＊投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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