《經濟通通訊社２０日專訊》海爾智家（０６６９０）（滬：６００６９０）公布，擬與上
海海立（集團）在河南省鄭州市共同投資新設鄭州海立電器，從事家電用轉子壓縮機業務。
該集團指，合資公司註冊資本２億元（人民幣．下同），和海立股份分別出資９８００萬元
和１﹒０２億元，分別持股４９％及５１％。該集團指，合資公司主要滿足其需求，生產的壓縮
機型號少、換產少，提高生產效率，而且全年連續生產，克服行業淡季停產的浪費問題，減少成
本。（ｗｈ）
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20/01/2023 07:49
《國企紅籌》海爾智家（６６９０）９８００萬人幣合資生產壓縮機
《經濟通通訊社２０日專訊》海爾智家（０６６９０）（滬：６００６９０）公布，擬與上
海海立（集團）在河南省鄭州市共同投資新設鄭州海立電器，從事家電用轉子壓縮機業務。
該集團指，合資公司註冊資本２億元（人民幣．下同），和海立股份分別出資９８００萬元
和１﹒０２億元，分別持股４９％及５１％。該集團指，合資公司主要滿足其需求，生產的壓縮
機型號少、換產少，提高生產效率，而且全年連續生產，克服行業淡季停產的浪費問題，減少成
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