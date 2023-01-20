  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/01/2023 07:49

《國企紅籌》海爾智家（６６９０）９８００萬人幣合資生產壓縮機

　　《經濟通通訊社２０日專訊》海爾智家（０６６９０）（滬：６００６９０）公布，擬與上
海海立（集團）在河南省鄭州市共同投資新設鄭州海立電器，從事家電用轉子壓縮機業務。
　　該集團指，合資公司註冊資本２億元（人民幣．下同），和海立股份分別出資９８００萬元
和１﹒０２億元，分別持股４９％及５１％。該集團指，合資公司主要滿足其需求，生產的壓縮
機型號少、換產少，提高生產效率，而且全年連續生產，克服行業淡季停產的浪費問題，減少成
本。（ｗｈ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金