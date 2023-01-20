《經濟通通訊社２０日專訊》海爾智家（０６６９０）（滬：６００６９０）公布，擬與上

海海立（集團）在河南省鄭州市共同投資新設鄭州海立電器，從事家電用轉子壓縮機業務。

該集團指，合資公司註冊資本２億元（人民幣．下同），和海立股份分別出資９８００萬元

和１﹒０２億元，分別持股４９％及５１％。該集團指，合資公司主要滿足其需求，生產的壓縮

機型號少、換產少，提高生產效率，而且全年連續生產，克服行業淡季停產的浪費問題，減少成

本。（ｗｈ）

