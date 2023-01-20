《經濟通通訊社２０日專訊》申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）公布，預期截
至去年１２月３１日止年度純利２７億至３５億元（人民幣．下同），同比下降６２﹒７６％至
７１﹒２７％，每股盈利１１至１４分。
該集團指，扣除非經常性損益後的淨利潤約２５﹒３３億至３３﹒３３億元，下降
６３﹒６８％至７２﹒４％，因期內受國際形勢動盪、新冠疫情衝擊和經濟下行壓力加大等影響
，國內資本市場波動加大、股債齊跌和交投萎縮，令部分業務收入同比減少，預期信用減值損失
同比增加。（ｗｈ）
20/01/2023 07:50
【企業盈警】申萬宏源（０６８０６）料去年純利跌最多７１％
《經濟通通訊社２０日專訊》申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）公布，預期截
至去年１２月３１日止年度純利２７億至３５億元（人民幣．下同），同比下降６２﹒７６％至
７１﹒２７％，每股盈利１１至１４分。
該集團指，扣除非經常性損益後的淨利潤約２５﹒３３億至３３﹒３３億元，下降
６３﹒６８％至７２﹒４％，因期內受國際形勢動盪、新冠疫情衝擊和經濟下行壓力加大等影響
，國內資本市場波動加大、股債齊跌和交投萎縮，令部分業務收入同比減少，預期信用減值損失
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