《經濟通通訊社２６日專訊》本港報章摘要如下：



《香港經濟日報》



余偉文：理財通２﹒０力爭上半年成事

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香港和內地逐步恢復免檢往來，金管局總裁余偉文接受專訪時指出，「跨境理財通」近一年

多潛力未完全發揮，期望可借通關「東風」再走遠些，希望可在短期內推出「理財通２﹒０」，

擴大可投資範圍，並讓金融機構介紹產品時更具彈性。

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遊客重臨港零售餐飲「兔」氣揚眉

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兔年伊始，沉寂逾３年的本地零售和餐飲業今年有望「兔」氣揚眉。綜合受訪遊客及港人，

今個農曆年在港花費也分別比疫前及往年多約２０％。

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教職員毋須快測，社署：２日陰性可返院舍

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教育局上周五（２０日）向學校發通告指，同日起全體學校教職員、校巴及保姆車司機和隨

車人員毋須再每日快測，但教職員若自行檢測陽性，須即時通知校方，病徵明顯者，需要向註冊

醫生求診並取得有效病假證明書，以向學校申請病假。社署也向院舍發信，呼籲院舍經營者容許

確診員工在家休息，直至連續兩天快測陰性，才返回工作崗位。

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澳洲通脹３３年高，下月再加息機會大

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澳洲通脹升至７﹒８％的３３年高位，令當地加息壓力有增無減，而普遍相信澳洲央行下月

會再次加息。

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《明報》



外資湧Ａ股，南水單月１１２５億新高

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自內地政府放寬防疫措施，Ａ股市場氣氛明顯好轉，外資積極買入Ａ股。截至１月２０日，

滬深股通（南水）１月已錄得淨流入１１２５億元人民幣，不單創歷來單月新高，亦超出２０２

２年全年流入淨額９００億元人民幣。

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（ｈｌ）

