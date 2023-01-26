《環富通基金頻道２６日專訊》惠理集團（００８０６）客戶投資組合管理聯席主管鄧偉志

，就中國重新開放後的中國股票及固定收益市場發表看法。他指，當中國宣布重新開放後，有不

少個人以及機構投資者向惠理了解對中國股票以及固定收益市場的看法，而絕大部分的投資者都

十分有興趣將資金重新投入到中國市場。當中，有部分投資者認為市場自２０２２年１０月以來

已大幅反彈，所以比較關心漲勢在短線能否持續，而這亦會是他們決定短期入市與否的關鍵因素

。市場短線有機會出現一些反覆，但並不改變惠理對中國市場今年的信心。相反，短線的回調將

會是投資者部署以及入市的好時機。



＊大部分長倉基金配置偏低，政府或推更多政策撐經濟＊



透過分析資金流動數據，觀察到之前市場的反彈主要來自於短倉補回（Ｓｈｏｒｔ

ｃｏｖｅｒｉｎｇ），而大部分長倉基金經理對中國市場的配置仍然偏低。而近日這類基金開始

逐步增加中國投資比重，預計這些基金將於未來數月繼續加大中國投資，新資金的流入將會再次

為市場帶來上升動力。

在經濟方面，中國政府最近多次強調２０２３年的當務之急是推動經濟增長，所以政府有機

會在未來數月，尤其是兩會後推出更多政策支持經濟。同時，根據分析，內地疫情將在農曆新年

前後見頂，屆時經濟活動將逐步復常，為經濟增長注入新能量。（ｗａ）

