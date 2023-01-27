《環富通基金頻道２７日專訊》ＤＷＳ亞太區投資總監Ｓｅａｎ Ｔａｙｌｏｒ指，根據中

國占星術，兔年應該帶來成功與和平，預計從１月２２日開始的農曆新年，對中國股市來說應該

是一個好年。經濟和企業盈利增長的前景比２０２２年好得多。自新冠疫情爆發以來，中國將首

次迎來一波春節旅遊熱潮。中國經濟復常了，這種情況應不會再次逆轉－－即使春節過後新冠病

例可能會大幅上升。



＊政府將推刺激經濟措施，料經濟增長回升至５％＊



只要中國的新冠疫情穩定下來，復甦就會加快。預計從２０２３年第二季度甚至更早開始，

經濟數據就會向好。政府優先考慮２０２３年的增長，預計將通過刺激措施支持經濟。尤其是消

費回升和服務業的復甦將推動增長，例如消費券將在５月前發放。中國政府也在推動投資，重點

是擴大基礎設施和低碳經濟發展，並可能增加對太陽能和風能的投資。此外，城市化仍然是一個

重要的驅動力，因為中國正在努力將其城鎮化率從目前的６３％提高到８０％。

最近發布的經濟數據預期，第二季度中國經濟將出現Ｖ型反彈。２０２２年第四季度中國經

濟增長為２﹒９％，遠勝市場預期，預計２０２３年中國經濟增長將回升至５％。



＊中國企業估值吸引，股價有進一步上漲空間＊



股市表現將顯著改善。截至２０２３年１月１９日，ＭＳＣＩ中國指數在今年上漲了約

１１％。股市自去年１０月底見底後反彈，已收復５０％漲幅。股市大幅上升，令人擔心其升勢

是否過猛，但預計股價仍有進一步上漲的空間。中國股市已擺脫２０２１年２月以來的長期跌勢

，但到目前為止，股市只收復了部分跌幅。

中國企業具有大約１５％的收益增長和較低的風險溢價，應該能確保股市向好。企業估值具

有吸引力，市盈率為１１﹒４倍，遠低於１３倍的１０年平均水平。



＊消費行業最可能受惠復常，惟房市疲軟等仍未解決＊



另看好消費行業最有可能受惠於中國復常。經過３年疫情相關的停滯之後，被壓抑的消費需

求強勁。防疫期間家庭的儲蓄大幅增加，現在是時候進行更多消費。預計就算疫情導致中國的經

濟重啟曲折不穩，但最壞情況或已過去。特別對於房地產行業、以及整體私人企業而言，政策支

持利好增長。

不過疫情危機前已經存在的挑戰仍然未得到解決。中國未來將繼續面對提高共同富裕水平、

加強自給自足、房地產行業疲軟、地緣政治形勢嚴峻等難題。（ｗａ）

