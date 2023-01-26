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AH股新聞

26/01/2023 08:32

【新冠感染】中疾控：上月２２日陽性６９４萬達峰，陽性率現已降

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國疾病預防控制中心官網發布全國新型冠狀病毒感染疫情情
況，２０２２年１２月９日以來，各省份報告人群核酸檢測陽性數及陽性率呈現先增加後降低趨
勢，陽性人數１２月２２日達到高峰（６９４萬）後逐步下降，２０２３年１月２３日降至最低
１﹒５萬；檢測陽性率１２月２５日（２９﹒２％）達高峰後逐步下降，１月２３日降低到
５﹒５％。
　　中疾控指，發熱門診就診人數於２０２２年１２月２３日達到峰值２８６﹒７萬人次，隨後
連續下降，２０２３年１月２３日下降到６﹒３萬人次，較峰值下降了９７﹒８％。　其中，農
村發熱門診就診人數於上月２３日達到峰值９２﹒２萬人次，隨後波動下降，２０２３年１月
２３日下降至５萬人次，較峰值下降了９４﹒６％。　
　　全國在院新冠感染者於２０２３年１月５日達到峰值１６２﹒５萬人，隨後持續下降，１月
２３日下降至２４﹒８萬人，較峰值減少了８４﹒８％。
　
＊每日在院新冠死亡病例達峰值４２７３後下降＊
　
　　全國在院新冠病毒感染者中，重症患者數量於２０２２年１２月２７日至２０２３年１月３
日期間每日增量近１萬，１月４日增量明顯下降，１月５日達到峰值１２﹒８萬，隨後持續下降
，１月２３日下降至３﹒６萬。　
　　在院新冠病毒感染死亡病例數於１月４日達到每日峰值４２７３，隨後持續下降，１月２３
日下降至８９６。
　　中疾控指，監測結果表明，此輪疫情流行株為ＢＡ﹒５﹒２和ＢＦ﹒７，未發現新的變異株
。（ｃｔ）

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