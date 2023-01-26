《經濟通通訊社２６日專訊》據燈塔專業版實時數據，至２５日２１時４３分，２０２３春

節檔（１月２１日－１月２７日）總票房突破５０億元（人民幣．下同）大關。《滿江紅》以

１８﹒４２億元暫居首，《流浪地球２》１６﹒２８億、《熊出沒．伴我「熊芯」》５﹒３３億

居第二及第三位。

今年「春節檔」有《流浪地球２》《滿江紅》《無名》《交換人生》《中國乒乓之絕地反擊

》《熊出沒．伴我「熊芯」》和《深海》七部影片上映，外國影片缺席。

７部影片背後出現了中國電影（滬：６００９７７）、光線傳媒（深：３００２５１）、萬

達電影（深：００２７３９）、博納影業（深：００１３３０）、阿里影業（０１０６０）、貓

眼娛樂（０１８９６）等頭部影視公司的身影。

中國電影表示，２０２３年春節檔上映的７部主要影片均由公司出品或發行。其中，《流浪

地球２》由公司主出品、主發行，《滿江紅》《無名》《熊出沒．伴我「熊芯」》《中國乒乓之

絕地反擊》為公司參與出品並聯合發行，《深海》《交換人生》為公司參與發行影片。

港股上市公司貓眼娛樂參與了春節檔５部影片的制作發行，阿里影業參與出品了３部影片。

光線傳媒不僅主投發行了《深海》，還參投了《滿江紅》《交換人生》《中國乒乓之絕地反擊》

３部影片。（ｃｔ）

