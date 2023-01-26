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AH股新聞

26/01/2023 08:56

《行業數據》內地春節檔票房破５０億元，《滿江紅》暫居首

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據燈塔專業版實時數據，至２５日２１時４３分，２０２３春
節檔（１月２１日－１月２７日）總票房突破５０億元（人民幣．下同）大關。《滿江紅》以
１８﹒４２億元暫居首，《流浪地球２》１６﹒２８億、《熊出沒．伴我「熊芯」》５﹒３３億
居第二及第三位。
　　今年「春節檔」有《流浪地球２》《滿江紅》《無名》《交換人生》《中國乒乓之絕地反擊
》《熊出沒．伴我「熊芯」》和《深海》七部影片上映，外國影片缺席。
　　７部影片背後出現了中國電影（滬：６００９７７）、光線傳媒（深：３００２５１）、萬
達電影（深：００２７３９）、博納影業（深：００１３３０）、阿里影業（０１０６０）、貓
眼娛樂（０１８９６）等頭部影視公司的身影。
　　中國電影表示，２０２３年春節檔上映的７部主要影片均由公司出品或發行。其中，《流浪
地球２》由公司主出品、主發行，《滿江紅》《無名》《熊出沒．伴我「熊芯」》《中國乒乓之
絕地反擊》為公司參與出品並聯合發行，《深海》《交換人生》為公司參與發行影片。
　　港股上市公司貓眼娛樂參與了春節檔５部影片的制作發行，阿里影業參與出品了３部影片。
光線傳媒不僅主投發行了《深海》，還參投了《滿江紅》《交換人生》《中國乒乓之絕地反擊》
３部影片。（ｃｔ）

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