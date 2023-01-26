《經濟通通訊社２６日專訊》民生銀行（０１９８８） （滬：６０００１６）２０日晚間

披露公告稱，民生銀行北京分行收到《受理案件通知書》，該行借款人武漢中心大廈開發投資有

限公司、武漢中央商務區股份有限公司未按合同約定履行還款義務，泛海控股

（深：００００４６）和盧志強未履行保證擔保責任。為維護自身合法權益，北京分行對武漢中

心公司、武漢中央公司、泛海控股及盧志強向北京金融法院依法提起訴訟。

公告顯示，涉案金額包括借款本金分別為３９﹒７２億元（人民幣．下同）和３０﹒４６億

元及相應的利息、罰息以及至實際清償之日止的利息、罰息，實現債權和擔保權利的全部費用。

根據民生銀行復原案件情況顯示，２０１８年６月，武漢中心公司與民生銀行北京分行簽訂

《固定資產貸款借款合同》，合同約定借款金額為人民幣４０億元，尚欠本金３９﹒７２億元。

擔保方式為武漢中心項目土地及在建工程抵押、泛海控股以及盧志強保證擔保。２０２０年３月

，武漢中央公司與北京分行簽訂《固定資產貸款借款合同》，合同約定借款金額為人民幣

３０﹒６６億元，尚欠本金３０﹒４６億元。擔保方式為武漢中央公司名下五塊土地抵押、泛海

控股及盧志強保證擔保。因武漢中心公司和武漢中央公司未按照雙方簽署的相關合同約定履行還

款義務，民生銀行北京分行向北京金融法院對武漢中心公司、武漢中央公司等提起訴訟。

武漢中央公司持有武漢中心公司９９﹒５％的股份，而泛海控股持有武漢中央公司

８９﹒２２％的股份。目前，泛海集團、泛海股權、隆亨資本和泛海國際合計持有民生銀行

５﹒８３％的股份。盧志強為民生銀行副董事長。

目前，該案件已立案，尚未開庭審理。民生銀行強調，本次訴訟是民生銀行為維護自身合法

權益所采取的措施，不會對民生銀行正常經營活動產生重大不利影響。（ｃｔ）

