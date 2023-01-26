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AH股新聞

26/01/2023 11:27

【聚焦數據】３１省市ＧＤＰ：廣東江蘇差距縮小，上海吉林萎縮

　　《經濟通通訊社２６日專訊》全國３１省區市２０２２年的ＧＤＰ數據全部出爐。ＧＤＰ總
量方面，廣東和江蘇成為中國兩個ＧＤＰ超十萬億元（人民幣．下同）的經濟大省，廣東
２０２２年逼近１３萬億，達１２９１１８﹒５８億元，連續３４年穩坐全國第一。江蘇緊隨其
後，為１２２８７５﹒６億元，兩者差距縮小。
　　
＊１６省份ＧＤＰ增速超全國水平＊
　
　　２０２２年全年國內生產總值１２１０２０７億元，比上年增長３％。增速超過全國水平
（３％）的省份有１６個。福建、江西增長４﹒７％並列增速全國第一、湖南、甘肅同增
４﹒５％、山西增４﹒４％等，兩地區出現負增長，上海－０﹒２％，吉林－１﹒９％。
　
＊海南今年預期增長９﹒５％最進取＊
　
　　３１個省份早前已披露２０２３年經濟增長預期目標，數值範圍在４％－９﹒５％。海南提
出預期增長目標為９﹒５％左右，高居首位。西藏緊隨其後，為８％左右。江西、新疆均為７％
左右，安徽、湖北、湖南、寧夏為６﹒５％左右，重慶為６％以上。９個省份目標增速為６％左
右，分別是河北、山西、吉林、黑龍江、福建、四川、貴州、雲南、內蒙古。河南、甘肅為６％
，上海為５﹒５％以上，廣西、陝西為５﹒５％左右，遼寧、浙江、山東、廣東為５％以上，江
蘇、青海為５％左右。（ｃｔ）
　

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