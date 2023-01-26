《經濟通通訊社２６日專訊》阿里巴巴（０９９８８）發布２０２３年春節「暖」消費報告

。根據飛豬數據，今春最熱門的國內旅遊目的是成都、上海、廣州三個城市。許多南方旅遊景區

，遊客人數也都迎來了爆發式增長。雲南的度假商品成交額漲了超過１４倍，海南春節期間度假

商品訂單量同比增長２４％，赴港機票預訂人次同比增長超２２倍。

數據顯示，春節期間，飛豬民宿訂單量同比去年增長超２６０％，大理、麗江、廈門、三亞

、北海成民宿預訂最熱城市。

飛豬ＡＰＰ上，春節期間國際機票預訂人次同比增長超４倍，辦理簽證的人次同比增長超

３﹒４倍，春節預訂熱度上升最快的境外度假地為：泰國、馬爾代夫、新西蘭。



＊新能源車充電相關的搜索次數同比增長近七成＊



根據高德地圖數據，除夕到初三，雷山縣、大理市、景洪市、鳳凰縣、南澳縣，因為豐富的

旅遊資源，則成為春節最熱鬧繁忙的五個縣域。此外，高德地圖上與新能源汽車充電相關的搜索

次數同比增長６９﹒８％。

今年初一到初三，大潤發的客單價同比增長５﹒３％。地方特色美食成為大潤發暢銷年貨。

天貓超市的生鮮訂單中，椰青、車厘子、牛油果等進口水果訂單暴漲，搶佔時令生鮮商品前三席

；而贛南臍橙、丹東草莓成國貨水果頭牌。（ｊｔ）

