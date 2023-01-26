《經濟通通訊社２６日專訊》針對此前網絡曝光的關於小米ＭＳ１１車型的圖片，小米

（０１８１０）公關部總經理王化發文確認，是二級供應商保密的設計文件洩密；該供應商僅僅

是為模具打樣的供應商，洩密的文件是非常早期的招標過程的設計稿，並非最終文件；公司一定

會根據與該供應商簽訂的保密協議進行嚴肅處理。

公開信息顯示，此次被洩密的小米汽車車型圖片主要展示了車輛前臉和尾部等設計細節，包

括小米汽車保險槓、小米ＭＳ１１的裝飾件、以及小米與北汽模塑相關合作細節等。值得注意的

是，洩密圖中所提北汽模塑，並非指代北汽，而是北汽集團的關聯企業。

此前，小米與北汽集團的造車合作頻有傳出。早在去年８月，就有媒體曝光稱小米與北汽集

團洽談合作事宜，雙方將會在新能源汽車領域展開合作，具體方式是由小米來主導車型設計，而

北汽負責技術支持和生產。

自官宣跨界造車以來，小米的一舉一動備受市場關注。小米集團創始人、董事長兼ＣＥＯ雷

軍也將「造車」視為「最後一次創業」。根據２０２１年１１月小米科技與北京經濟技術開發區

管委會簽訂的《合作協議》，小米汽車項目預計２０２４年實現首車下線並量產落地。２０２２

年前三季度，小米在造車業務上的總投入已接近２０億元人民幣。包括雷軍在內的多位小米高層

此前透露，小米對汽車業務的投入將會繼續增加。（ｊｔ）

