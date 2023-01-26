《經濟通通訊社２６日專訊》美國遊戲商暴雪國服正式終止運營，數百萬中國遊戲玩家無法

再登錄《魔獸世界》。據內媒從網易（０９９９９）旗下上海網之易網絡科技發展有限公司了解

到，退款方案《網之易關於暴雪遊戲產品退款安排的初步說明》正式發布，說明指出，由於停服

恰逢春節，目前退款相關工作仍在準備中，預計將於２月１日開放退款申請通道、公布退款流程

細則，屆時玩家可前往「暴雪遊戲服務中心」公眾號查看並提交退款申請。

不同於大多數國服代理遊戲「補償禮包、不退現金」的常見停運方案，網之易針對暴雪遊戲

產品中的可退款商品，推出了以戰網價格階梯最高單價進行現金兌付，並支持戰網、ｉＯＳ、安

卓等全平台退款申請的「全現金、全平台」退款方案，退款力度遠超行業常規。

暴雪與網易的「分手談判」陷入僵局，雙方矛盾在本月升級，網易指責其長期合作夥伴「蠻

橫、不得體」。暴雪曾提議在擬訂新條款時將許可協議再延長六個月，但網易稱這個想法是「離

婚不離身」。據《彭博》此前報道，除了財務條款之外，爭端的關鍵癥結包括智慧財產權的歸屬

，以及對數百萬中國玩家數據的掌握。網易在１月的聲明中表示，在與暴雪的合作中，其從未尋

求ＩＰ控制權，網易對任何暴雪ＩＰ的使用和授權都是按照合同條款。（ｊｔ）











