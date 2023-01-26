《經濟通通訊社２６日專訊》據外媒報道，位於厄瓜多爾、造價２７億美元（折合約２１１

億港元）的「一帶一路」基建項目科卡科多辛克萊水電廠的機械設備出現７６４８條裂縫，原因

是鋼材品質不合格和中國水電的焊接不當，更有工程師警告，發電廠有隨時崩潰的隱憂。

厄瓜多爾前能源部長、石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ）前秘書長歐提茲直指，問題應歸咎於

中資公司提供的設備與零件品質不佳，該國議員回應事件指，大壩建設工程未經公開招標，中方

貸款亦缺乏透明度，導致建築質量低劣、成本高昂和貪污腐敗。

科卡科多辛克萊水力發電廠是一項標誌性的一帶一路工程項目，於２０１６年啟用。大壩在

啟用的六年間一直存在爭議，早在興建前便有地質學家警告，地震可能會對大壩造成嚴重破壞，

而水電站亦令附近的山坡地區受到侵蝕，帶來決堤風險；水壩又被指存在設計缺陷，工程師為清

理水庫裏面的小樹和灌木必須大量放水，導致下游洪水爆發；水電廠的建成亦沒有為該國國民帶

來預期的利益，當地電價不降反升，大壩發電量過大還會導致全國大停電。

厄瓜多爾前總統科雷亞是中國「一帶一路」政策的積極支持者，但他離任後則為國家帶來巨

額債務重壓，有媒體指厄瓜多爾與中國簽署的許多合約都以石油償付，中國目前掌握了該國

８０％的石油出口。



＊疫情致中國新增海外貸款急降＊



由於疫情困擾、債務陷阱爭議等原因，中國「一帶一路」項目擴張有顯著放緩的跡象，據波

士頓大學的最新報告指，中國國家開發銀行和中國進出口銀行在２０２０年和２０２１年的新增

貸款承諾合計為１０５億美元，為２００８年以來最低。不過以總量來計，中國兩大海外開發銀

行已在１００個國家作出近１１００項海外開發性融資承諾，總額近５０００億美元，相當於世

界銀行同期主權貸款的８３％。（ｅｙ）（ｚｚ）

